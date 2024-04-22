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Речь идет об участке дороги в Черепановском районе

С подрядчика взыскали 3,8 млн за срыв сроков ремонта дороги под Новосибирском

22 апреля 2024, 07:46
Фото: прокуратура Новосибирской области
Речь идет об участке дороги в Черепановском районе
Контракт на капремонт и содержание был заключен в апреле-2023 в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» между ТУАД и ООО «СпецТрансСтрой».

Директора подрядной организации обязали выплатить 3,8 млн рублей штрафа за срыв сроков капремонта участка трассы «104 км а/д „Р-256“ — Черепаново — Маслянино». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, победитель аукциона обязался сдать четвертый этап работ до ноября-2023, но этого не произошло.

Контракт на капремонт и содержание был подписан в апреле 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» между ТУАД и ООО «СпецТрансСтрой». Всего в контракте 78 этапов, последний должен быть завершен до 8 октября 2028 года. Общая стоимость контракта — более 334 млн рублей.

По ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрено наказание от 5 до 15% от стоимости невыполненных работ.

Регион выделит дополнительные деньги на ремонт дорог в Новосибирске
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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Прокуратура#Капитальный ремонт#Госконтракты#Ремонт дорог
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