С подрядчика взыскали 3,8 млн за срыв сроков ремонта дороги под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Директора подрядной организации обязали выплатить 3,8 млн рублей штрафа за срыв сроков капремонта участка трассы «104 км а/д „Р-256“ — Черепаново — Маслянино». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, победитель аукциона обязался сдать четвертый этап работ до ноября-2023, но этого не произошло.
Контракт на капремонт и содержание был подписан в апреле 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» между ТУАД и ООО «СпецТрансСтрой». Всего в контракте 78 этапов, последний должен быть завершен до 8 октября 2028 года. Общая стоимость контракта — более 334 млн рублей.
По ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрено наказание от 5 до 15% от стоимости невыполненных работ.