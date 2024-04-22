С подрядчика взыскали 3,8 млн за срыв сроков ремонта дороги под Новосибирском

Контракт на капремонт и содержание был подписан в апреле 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» между ТУАД и ООО «СпецТрансСтрой». Всего в контракте 78 этапов, последний должен быть завершен до 8 октября 2028 года. Общая стоимость контракта — более 334 млн рублей.