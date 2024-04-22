Стало известно, насколько обеспечены главы муниципальных предприятий Новосибирска

Директор Новосибирской Энергосетевой компании Дмитрий Бачурин получал 88 тысяч рублей. А вот зарплата руководителя транспортной компании ПАТП-5 и депутата регионального Заксобрания Валерия Ильенко равнялась 60 тысячам рублей. Это всего на несколько сотен рублей меньше средней зарплаты по области, которая составляет сейчас примерно 59 тысяч