Стало известно, насколько обеспечены главы муниципальных предприятий Новосибирска

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В мэрии Новосибирска обнародовали информацию о величине зарплаты руководителей муниципальных предприятий в 2023 году. В список вошли данные по Новосибирскому метрополитену и компаниям «Новосибгортранс», «Метро МиР», «ГорЭлектроТранспорт», Новосибирской Энергосетевой компании, ПАТП-5 и «Пассажиртрансснаб».
Оказалось, что больше всех в минувшем году зарабатывал глава метрополитена Аркадий Чмыхайло — 225 тысяч рублей. Далее по степени благосостояния идет директор «ГорЭлектроТранспорта» Константин Прокин — 148 тысяч.
Директор компании «МетроМиР» Андрей Счастливый получал 143 тысячи рублей в месяц. Бывший руководитель этой муниципальной организации сейчас находится в СИЗО: против него возбуждено сразу несколько уголовных дел, связанных со злоупотреблениями на строительстве «Сибирь-Арены».
Допрошенный недавно по делу о мошенничестве, но оставленный на свободе руководитель «Новосибгортранса» Роман Дронов ежемесячно расписывался в получении 125 тысяч рублей, а глава «Пассажиртрансснаба» Константин Каплуновский зарабатывал 137 тысяч.
Директор Новосибирской Энергосетевой компании Дмитрий Бачурин получал 88 тысяч рублей. А вот зарплата руководителя транспортной компании ПАТП-5 и депутата регионального Заксобрания Валерия Ильенко равнялась 60 тысячам рублей. Это всего на несколько сотен рублей меньше средней зарплаты по области, которая составляет сейчас примерно 59 тысяч