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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Деньги в руке

Стало известно, насколько обеспечены главы муниципальных предприятий Новосибирска

22 апреля 2024, 11:24
Фото: 1MI
Деньги в руке

Рассекречены зарплаты руководителей муниципальных предприятий в Новосибирске

Больше всех в 2023 году получал руководитель Новосибирского метрополитена, а самая маленькая зарплата оказалась у главы ПАТП-5, сообщили в мэрии.

В мэрии Новосибирска обнародовали информацию о величине зарплаты руководителей муниципальных предприятий в 2023 году. В список вошли данные по Новосибирскому метрополитену и компаниям «Новосибгортранс», «Метро МиР», «ГорЭлектроТранспорт», Новосибирской Энергосетевой компании, ПАТП-5 и «Пассажиртрансснаб».

Оказалось, что больше всех в минувшем году зарабатывал глава метрополитена Аркадий Чмыхайло — 225 тысяч рублей. Далее по степени благосостояния идет директор «ГорЭлектроТранспорта» Константин Прокин — 148 тысяч.

Директор компании «МетроМиР» Андрей Счастливый получал 143 тысячи рублей в месяц. Бывший руководитель этой муниципальной организации сейчас находится в СИЗО: против него возбуждено сразу несколько уголовных дел, связанных со злоупотреблениями на строительстве «Сибирь-Арены».

Допрошенный недавно по делу о мошенничестве, но оставленный на свободе руководитель «Новосибгортранса» Роман Дронов ежемесячно расписывался в получении 125 тысяч рублей, а глава «Пассажиртрансснаба» Константин Каплуновский зарабатывал 137 тысяч.

Директор Новосибирской Энергосетевой компании Дмитрий Бачурин получал 88 тысяч рублей. А вот зарплата руководителя транспортной компании ПАТП-5 и депутата регионального Заксобрания Валерия Ильенко равнялась 60 тысячам рублей. Это всего на несколько сотен рублей меньше средней зарплаты по области, которая составляет сейчас примерно 59 тысяч

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#Юрий Фомиченко#Общество#Зарплата#Муниципальные предприятия#Новосибирский метрополитен#Новосибгортранс
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