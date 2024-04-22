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Суд оставил в силе приговор руководителю подразделения новосибирского «РЖД»

Суд оставил в силе приговор руководителю подразделения новосибирского «РЖД»

22 апреля 2024, 07:07
Фото: Управление судебного департамента, Новосибирский областной суд
Защита просила отменить решение суда, переквалифицировать действия Кудрявцева и смягчить наказание до условного.

22 апреля суд рассмотрел апелляцию по приговору бывшего главы вагонного хозяйства, входящего в структуру ОАО «РЖД» Василия Кудрявцева. В феврале текущего года суд установил его вину. Было доказано получение экс-начальником взятки в особо крупном размере. Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Экс-руководитель должен выплатить 14 млн штрафа — двукратный размер взяток, которые в сумме превысили 7 млн рублей. Отметим, это минимальный из возможных сроков. По ч. 6 ст. 290 УК РФ Кудрявцеву грозило до 15 лет тюрьмы и штраф — взятка, умноженная на 70 (почти 500 млн).

Защита просила отменить приговор, переквалифицировать действия Кудрявцева на мошенничество и смягчить наказание до условного.

Суд удовлетворил требования частично, убрав из приговора запрет заниматься управленческой деятельностью на 3 года.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Приговор#РЖД#Взятка
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