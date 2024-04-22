Травников пообещал новому мэру Новосибирска помощь в решении городских проблем

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Published Сегодня, 03:29
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В понедельник, 22 апреля, избранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев впервые в качестве главы городской администрации присутствовал на оперативном совещании в региональном правительстве. С назначением на новый пост его поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников и подчеркнул, что ждет от нового мэра решения наболевших городских проблем.
«Несмотря на то, что еще предстоит важная процедура по вступлению в должность, в Новосибирске проблем и вопросов накопилось много, поэтому уже сейчас погружайтесь во всю повестку и готовьте необходимые решения. Коллеги, я попрошу всех оказывать содействие. Максим Георгиевич, я, все члены правительства, готовы помогать вам в наведении порядка в городе», — обратился Андрей Травников к Максиму Кудрявцеву.
Кудрявцев — первый мэр Новосибирска, выбранный не в ходе прямого всенародного голосования, а по результатам учета мнений депутатов горсовета. Церемония вступления Кудрявцева в должность запланирована на 26 апреля.
Прямые выборы главы муниципалитета были отменены решением регионального Законодательного собрания в феврале 2023 года. Предыдущий глава города, коммунист Анатолий Локоть несколько месяцев недоработал до конца своего второго срока и покинул пост по собственному желанию. В качестве главной причины, которая толкнула его на этот шаг, наблюдатели называли несогласие с ликвидацией системы прямых выборов.