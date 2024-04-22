Травников пообещал новому мэру Новосибирска помощь в решении городских проблем

Прямые выборы главы муниципалитета были отменены решением регионального Законодательного собрания в феврале 2023 года. Предыдущий глава города, коммунист Анатолий Локоть несколько месяцев недоработал до конца своего второго срока и покинул пост по собственному желанию. В качестве главной причины, которая толкнула его на этот шаг, наблюдатели называли несогласие с ликвидацией системы прямых выборов.