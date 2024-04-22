Утвердили новое расписание ЕГЭ-2024, чтобы школьники успели пересдать один предмет

Для новосибирских школьников утвердили новое расписание ЕГЭ-2024

Обнародовано расписание ЕГЭ для тех, кто сдает его в 2024 году. Минпросвещения совместно с Рособрнадзором внесли правки, благодаря которым, дети смогут получить еще один шанс на успешную пересдачу.