Утвердили новое расписание ЕГЭ-2024, чтобы школьники успели пересдать один предмет

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Школьники и учителя узнали точное расписание экзаменов. В конце весны и начале лета им придется изрядно понервничать, ожидая окончательных результатов испытаний знаний.
23 мая — география, литература и химия.
28 мая — русский язык.
31 мая — математика.
4 июня — физика, обществознание.
7 и 8 июня — иностранный язык (устная часть), информатика.
11 июня — иностранный язык (письменная часть), история, биология.
4 и 5 июля — пересдача дисциплин, по которым не удалось набрать желаемый балл.
Напомним, что новые правила для процедуры прохождения госэкзамена в школах предложил ввести президент. Владимир Путин отдельно подчеркнул необходимость предоставления детям второго шанса. Важным условием при этом должен был стать временной промежуток. Установить дни пересдачи требовалось таким образом, чтобы ребенок успел подать документы в среднее или высшее учебное заведение.