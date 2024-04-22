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Для новосибирских школьников утвердили новое расписание ЕГЭ-2024

Утвердили новое расписание ЕГЭ-2024, чтобы школьники успели пересдать один предмет

22 апреля 2024, 11:10
Фото: 1MI

Для новосибирских школьников утвердили новое расписание ЕГЭ-2024

Обнародовано расписание ЕГЭ для тех, кто сдает его в 2024 году. Минпросвещения совместно с Рособрнадзором внесли правки, благодаря которым, дети смогут получить еще один шанс на успешную пересдачу.

Школьники и учителя узнали точное расписание экзаменов. В конце весны и начале лета им придется изрядно понервничать, ожидая окончательных результатов испытаний знаний.

23 мая — география, литература и химия.

28 мая — русский язык.

31 мая — математика.

4 июня — физика, обществознание.

7 и 8 июня — иностранный язык (устная часть), информатика.

11 июня — иностранный язык (письменная часть), история, биология.

4 и 5 июля — пересдача дисциплин, по которым не удалось набрать желаемый балл.

Напомним, что новые правила для процедуры прохождения госэкзамена в школах предложил ввести президент. Владимир Путин отдельно подчеркнул необходимость предоставления детям второго шанса. Важным условием при этом должен был стать временной промежуток. Установить дни пересдачи требовалось таким образом, чтобы ребенок успел подать документы в среднее или высшее учебное заведение.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Дети#ЕГЭ#Школа#Школьники#Экзамены
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