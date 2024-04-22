atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Спасатели постоянно мониторят обстановку в опасных местах

Уй поднялся: паводок затопил село в Кыштовском районе Новосибирской области

22 апреля 2024, 03:50
Фото: 1MI
Спасатели постоянно мониторят обстановку в опасных местах

Паводок затопил дома и участки в Новосибирской области

Сложная паводковая ситуация складывается в Кыштовском, Колыванском и Убинском районах. Уровень воды в реках продолжает расти

Уровень воды в реке Уй около села Орловка в Кыштовском районе превысил критическую отметку, затоплено два дома и шесть приусадебных участков. Вода продолжает подниматься и может затопить котельную. Оборудование пришлось демонтировать, чтобы не допустить его повреждения.

По прогнозам, критический уровень будет превышен в реке Бакса около села Пихтовка в Колыванском районе, из берегов выйдет Омь около Крещенки в Убинском районе, сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов в ход оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 22 апреля.

В то же время, в реках Бердь и Иня уровень воды продолжает снижаться, подчеркнул глава чрезвычайного ведомства.

В пойме Оби в черте Новосибирска подтоплений нет, однако возможно затопление дачных участков в Первомайском и Советском районах. Предполагается увеличение сброса воды через плотину ГЭС из-за растущего притока в водохранилище.

Мощность первой волны паводка в этом году объясняют ранней и теплой весной, вызвавшей массовое таяние снега. Именно талая вода с полей сейчас переполняет реки региона. Воторая волна паводка, которую ожидают в конце мая-начале июня, связана с таянием снегов в горах Алтая и приходом этой мощной волны в реку Обь. Наиболее сильно от второй волны дачные общества на берегах Оби в районе Новосибирска пострадали в 2015 году.

Читайте также:
Экстренное предупреждение: паводок грозит селу Пихтовка в Новосибирской областиБиолог рассказал, как паводок скажется на популяции животных в Новосибирской областиПаводок разрушил дороги в двух районах региона
#Новосибирск#Новосибирская область#Паводок#Половодье#Реки#Уровень#Паводок в Новосибирской области 2024
Подпишитесь
Будет ли тепло: составлен прогноз погоды на майские праздники 2024 в Новосибирске
19 апреля, 02:16
Мигранты на улице Хилокской в Новосибирске устроили «тараканью ферму»
Вчера, 12:17
В Новосибирске продолжается уничтожение памятников Алтайской железной дороги
Вчера, 10:39
«Как сумасшедшие»: новосибирцы возмутились пьяными зрителями на Супердискотеке 90-х
Вчера, 03:53
Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона
20 апреля, 11:17
Места для шашлыков в Новосибирске: где можно пожарить мясо на майские в 2024 году
19 апреля, 05:31
"