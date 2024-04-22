Уй поднялся: паводок затопил село в Кыштовском районе Новосибирской области

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Уровень воды в реке Уй около села Орловка в Кыштовском районе превысил критическую отметку, затоплено два дома и шесть приусадебных участков. Вода продолжает подниматься и может затопить котельную. Оборудование пришлось демонтировать, чтобы не допустить его повреждения.
По прогнозам, критический уровень будет превышен в реке Бакса около села Пихтовка в Колыванском районе, из берегов выйдет Омь около Крещенки в Убинском районе, сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов в ход оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 22 апреля.
В то же время, в реках Бердь и Иня уровень воды продолжает снижаться, подчеркнул глава чрезвычайного ведомства.
В пойме Оби в черте Новосибирска подтоплений нет, однако возможно затопление дачных участков в Первомайском и Советском районах. Предполагается увеличение сброса воды через плотину ГЭС из-за растущего притока в водохранилище.
Мощность первой волны паводка в этом году объясняют ранней и теплой весной, вызвавшей массовое таяние снега. Именно талая вода с полей сейчас переполняет реки региона. Воторая волна паводка, которую ожидают в конце мая-начале июня, связана с таянием снегов в горах Алтая и приходом этой мощной волны в реку Обь. Наиболее сильно от второй волны дачные общества на берегах Оби в районе Новосибирска пострадали в 2015 году.