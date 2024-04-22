Уй поднялся: паводок затопил село в Кыштовском районе Новосибирской области

Мощность первой волны паводка в этом году объясняют ранней и теплой весной, вызвавшей массовое таяние снега. Именно талая вода с полей сейчас переполняет реки региона. Воторая волна паводка, которую ожидают в конце мая-начале июня, связана с таянием снегов в горах Алтая и приходом этой мощной волны в реку Обь. Наиболее сильно от второй волны дачные общества на берегах Оби в районе Новосибирска пострадали в 2015 году.