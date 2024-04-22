В Новосибирске чиновники признались в порче памятника истории: там будет ресторан

Бригада рабочих-гастарбайтеров проводит работы по разрушению двух домов на улице Якушева 142 и 144. Ранее строениям был присвоен статус объектов культурного наследия, пока только на уровне региона. Известно, что работников, ломающих дома, наняли представители администрации Октябрьского района. Об этом глава района Александр Колмаков сообщил на встрече с активистами в понедельник, 22 апреля. По словам чиновника, найден некий инвестор, готовый вложить 120 млн рублей в восстановление внешнего облика строений, но взамен он хочет организовать там ресторан.