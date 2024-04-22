В Новосибирске чиновники признались в порче памятника истории: там будет ресторан

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Бригада рабочих-гастарбайтеров проводит работы по разрушению двух домов на улице Якушева 142 и 144. Ранее строениям был присвоен статус объектов культурного наследия, пока только на уровне региона. Известно, что работников, ломающих дома, наняли представители администрации Октябрьского района. Об этом глава района Александр Колмаков сообщил на встрече с активистами в понедельник, 22 апреля. По словам чиновника, найден некий инвестор, готовый вложить 120 млн рублей в восстановление внешнего облика строений, но взамен он хочет организовать там ресторан.
Именно организацией ресторанного зала, считает участник встречи, сопредседатель регионального отделения «Культурного фронта России» Олег Викторович, и обусловлен снос всех внутренних капитальных стен. Чиновники, говорит Викторович, демонстрируют незнание законов, заявляя, что стены не относятся к предмету охраны.
«Чудовищная некомпетентность! Начнем с того, что они в принципе начали какие-то работы, не имея на это необходимого разрешения от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Внутренние стены — неотъемлемая часть строения, они выполняют несущую функцию, на них были завязаны деревянные стропила кровли. Я уж не говорю о том, что уничтожена исторические печи и дымоходы», — возмущается общественник.
Как сообщил редакции Олег Викторович, на текущий момент с районной администрацией достигнута договоренность о прекращении любых работ на исторических зданиях до выяснения всех обстоятельств. В том числе, и с привлечением правоохранительных органов: помимо признаков состава преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». По мнению собеседника редакции, в действиях чиновников усматриваются признаки превышения полномочий.
О том, что рабочие с помощью кувалд снесли все внутренние стены домов-памятников, стало известно накануне.
О старте работ по проведению демонтажа крыш и интерьера двух одноэтажных домов 1915 года постройки мы рассказывали месяц назад. После публикации и непосредственного вмешательства активистов из числа неравнодушных граждан, работы остановили, а руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту разрушения памятников, которые находятся в оперативном управлении администрации Октябрьского района областного центра.
Ранее в муниципалитете заявляли, что не имеют никакого отношения к работам, которые происходят снаружи и внутри объектов культурного наследия.