В Новосибирске идет Вербная неделя — что можно и что нельзя?

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Отец Дмитрий настоятельно советует прийти в храм накануне Вербного воскресенья.
«В субботу (27 апреля. — Прим. ред.) нужно прийти в храм, помолиться и освятить вербу. Потому что верба освящается именно в субботу вечером, накануне Вербного воскресенья в храме на богослужении. Не рекомендуется ни в Вербное воскресенье, ни в какое другое, если ты здоров и ноги у тебя ходят, — оставаться дома и не ходить в храм», — говорит протоиерей Дмитрий Сальников.
Церковный устав также регламентирует посещения кладбищ в этот период. Решать какие-то технические вопросы — покрасить или провести уборку — можно круглый год. Посещение кладбищ с целью поминовения усопших на Вербной неделе можно планировать, но делать это нужно на Радоницу — девятый день после Пасхи. В 2024 году праздник выпадает на вторник, 14 мая.
«До Лазаревой субботы (27 апреля) мы молимся за усопших, но затем начинается особый период, когда поминовения усопших в церкви не полагаются. На первый план выходят евангельские события, и службы в это время посвящены Христу. Это не значит, что мы не можем помолиться дома», — говорит отец Дмитрий.
Вербная неделя — шестая неделя Великого поста. Это значит, что все ограничения продолжают действовать. При этом по церковному уставу, в Вербное воскресенье на трапезу разрешается рыба. Священник напомнил, что во время всего Великого поста послабления в пище дозволены болящим и немощным. Еще один день, когда дозволено есть рыбу — это Благовещение Пресвятой Богородицы, которое прошло 7 апреля.
Напомним, Великий пост в 2024 году начался 18 марта и завершится Пасхой в субботу, 4 мая.