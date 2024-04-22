В Новосибирске идет Вербная неделя — что можно и что нельзя?

Вербная неделя — шестая неделя Великого поста. Это значит, что все ограничения продолжают действовать. При этом по церковному уставу, в Вербное воскресенье на трапезу разрешается рыба. Священник напомнил, что во время всего Великого поста послабления в пище дозволены болящим и немощным. Еще один день, когда дозволено есть рыбу — это Благовещение Пресвятой Богородицы, которое прошло 7 апреля.