Врач предупредил об опасности магазинного шашлыка

Вместе с тем, врач-хирург Александр Умнов отмечает, что таким продуктом можно запросто отравиться, поскольку за время нахождения на прилавке магазина мясо может испортиться. При этом недобросовестные продавцы стараются сгладить процессы распада в продукте и добавляют в маринад огромное количество соли, уксус, стабилизаторы, красители, консерванты и другую «полезную» химию. Об этом пишет NEWS.ru.