Врач предупредил об опасности магазинного шашлыка

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Вместе с тем, врач-хирург Александр Умнов отмечает, что таким продуктом можно запросто отравиться, поскольку за время нахождения на прилавке магазина мясо может испортиться. При этом недобросовестные продавцы стараются сгладить процессы распада в продукте и добавляют в маринад огромное количество соли, уксус, стабилизаторы, красители, консерванты и другую «полезную» химию. Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт отмечает, что употребление шашлыка из такого мяса чревато обострением различных болезней. Более того, на фоне увеличения мочеотделения, человек может потерять большое количество жидкости, что приводит к риску развития гипертонического криза и тромбообразованию.
Умнов также напомнил о производителях продукта, которые в целях экономии оставляют много жира на кусках мяса. А регулярное употребление жирной пищи приводит к риску развития атеросклероза, который в дальнейшем может привести к нарушению кровотока в органе или ткани.