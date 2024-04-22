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Жителей Новосибирской области предупредили о мощных магнитных бурях

Жителей Новосибирской области предупредили о мощных магнитных бурях

22 апреля 2024, 03:17
Фото: 1MI
Начался период солнечной активности, из-за чего могут произойти сильные магнитные бури, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

У метеозависимых жителей Новосибирской области в предстоящие дни может заметно ухудшиться состояние здоровья. Ученые во время наблюдений зафиксировали на Солнце внушительное количество пятен, что говорит о вероятности начала сильной магнитной бури.

В настоящий момент Солнце обращено к Земле так называемой «активной стороной». Специалисты прогнозируют, что вспышки могут начаться уже в понедельник, 22 апреля, и продлиться до воскресенья включительно.

Медики советуют пожилым людям в этот период особенно внимательно контролировать свое самочувствие. Известно, что метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо уже за два-три дня до магнитной бури.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Здоровье#Магнитная буря#Солнечная активность
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