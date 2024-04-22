Жителей Новосибирской области предупредили о мощных магнитных бурях

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
У метеозависимых жителей Новосибирской области в предстоящие дни может заметно ухудшиться состояние здоровья. Ученые во время наблюдений зафиксировали на Солнце внушительное количество пятен, что говорит о вероятности начала сильной магнитной бури.
В настоящий момент Солнце обращено к Земле так называемой «активной стороной». Специалисты прогнозируют, что вспышки могут начаться уже в понедельник, 22 апреля, и продлиться до воскресенья включительно.
Медики советуют пожилым людям в этот период особенно внимательно контролировать свое самочувствие. Известно, что метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо уже за два-три дня до магнитной бури.