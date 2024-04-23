12 млн взятки попытался получить задержанный чиновник в Новосибирске

В Новосибирске за взятку в 5 миллионов рублей задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела камеральных проверок № 7 федеральной налоговой службы. Налоговика взяли с поличным при получении от посредника первого транша: в общей сложности мздоимец должен был получить 12 миллионов рублей.