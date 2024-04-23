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12 млн взятки попытался получить задержанный чиновник в Новосибирске

12 млн взятки попытался получить задержанный чиновник в Новосибирске

23 апреля 2024, 07:50
Фото: 1MI
Исполняющий обязанности начальника отдела камеральных проверок № 7 задержан по обвинению во взяточничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Новосибирске за взятку в 5 миллионов рублей задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела камеральных проверок № 7 федеральной налоговой службы. Налоговика взяли с поличным при получении от посредника первого транша: в общей сложности мздоимец должен был получить 12 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Уже установлено, что налоговик за деньги пообещал некоему лицу помешать нормальному ходу налоговой проверки, а затем изменить ее результаты. В прокуратуре уточнили, что сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в апреле в Новосибирске по подозрению в получении крупной взятки был арестован экс-руководитель регионального управления по борьбе с коррупцией Владимир Вялков. Сейчас он ждет окончания следствия в СИЗО.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Взятка#Коррупция#Налоговая служба
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