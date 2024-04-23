12 млн взятки попытался получить задержанный чиновник в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В Новосибирске за взятку в 5 миллионов рублей задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела камеральных проверок № 7 федеральной налоговой службы. Налоговика взяли с поличным при получении от посредника первого транша: в общей сложности мздоимец должен был получить 12 миллионов рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
Уже установлено, что налоговик за деньги пообещал некоему лицу помешать нормальному ходу налоговой проверки, а затем изменить ее результаты. В прокуратуре уточнили, что сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, в апреле в Новосибирске по подозрению в получении крупной взятки был арестован экс-руководитель регионального управления по борьбе с коррупцией Владимир Вялков. Сейчас он ждет окончания следствия в СИЗО.