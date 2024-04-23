84% работодателей из Новосибирска сталкивались с обманом от сотрудников об их опыте

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Такие данные следуют из результатов опроса* аналитического центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).
Руководители новосибирских компаний поделились факторами, о которых чаще всего врут соискатели. Почти в каждом втором случае (47%) потенциального работодателя вводят в заблуждение относительно размера вознаграждения исполнителя в прошлой компании. На втором месте в равных долях (29%) расположились успешные кейсы. Работодатели отмечают, что сотрудники могут также соврать о графике работы (19%).
Для почти половины опрошенных в Новосибирске начальников (44%) зафиксированный опыт в трудовой книжке играет значительную, но не определяющую роль. При этом не поверят в опыт соискателя при отсутствии официальной записи еще треть 32% руководителей. Тем не менее, по заверениям половины опрошенных, главное, чтобы фактический опыт работы был, при этом им не важно, есть ли о нем отметка в трудовой книжке, а каждый четвертый все же хотел бы точно знать спектр работ, которым занимался соискатель.
Большинство руководителей готовы начать сотрудничество с подходящим исполнителем даже после лжи. Почти каждый третий новосибирец отмечает, что совместная работа будет возможна если соискатель сам признается в содеянном, а 41% наймут специалиста при условии, что ложь не фатальна. Согласно опросу, в 35% случаев сам исполнитель выдавал себя, когда врал. Еще столько же начальников сами находили информацию о соискателе в интернете.
Подбор и проверка внештатных исполнителей в большинстве компаний Новосибирска не вызывает трудностей при заключении договора. Больше половины руководителей (63%) проводят аудит специалиста, когда есть вопросы к его навыкам (36%) и в каждом взятом случае (27%).
«За приукрашивание своего опыта в резюме действующим законодательством ответственность не предусмотрена. Иные последствия наступят, если соискатель будет использовать поддельный диплом. За это предусмотрена уголовная ответственность по ч.3 ст. 327 УК РФ. Данное деяние наказывается ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до одного года», –– отмечает главный юрист Консоль.Про Арина Юсупова.
Интересно, что 57% руководителей из Новосибирска охотнее переманивают специалистов из небольших и малоизвестных компаний и только 31% — из крупных.