84% работодателей из Новосибирска сталкивались с обманом от сотрудников об их опыте

Для почти половины опрошенных в Новосибирске начальников (44%) зафиксированный опыт в трудовой книжке играет значительную, но не определяющую роль. При этом не поверят в опыт соискателя при отсутствии официальной записи еще треть 32% руководителей. Тем не менее, по заверениям половины опрошенных, главное, чтобы фактический опыт работы был, при этом им не важно, есть ли о нем отметка в трудовой книжке, а каждый четвертый все же хотел бы точно знать спектр работ, которым занимался соискатель.