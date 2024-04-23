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«Дискус» строит микрорайоны Плющихинский и Просторный

Более 33 млн рублей взыскала мэрия Новосибирска со строительной компании «Дискус»

23 апреля 2024, 04:20
Фото: atas.info
«Дискус» строит микрорайоны Плющихинский и Просторный
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски муниципалитета о взыскании задолженности за аренду земельных участков

Суд удовлетворил четыре иска мэрии Новосибирска к ООО «Дискус-строй» о взыскании задолженности за аренду земельных участков. Общая сумма удовлетворенных требований, с учетом пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, составила 33 441 833 рублей.

Речь в исковых заявлениях шла о долгах, которые образовались в период с ноября 2022 года по июль 2023.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Дискус-строй» было зарегистрировано в августе 2008 года, единственным владельцем компании указан депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. Выручка в 2022 году составила 1,222 млрд рублей, чистая прибыль зафиксирована на уровне 1,307 млн.

В феврале 2024 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области подала в арбитражный суд заявление о банкротстве компании. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 22 мая.

Позже эта же инспекция подала заявление о банкротстве еще одной структуры Алексея Джулая, ООО «Дискус плюс».

Обе организации входят в группу компаний «Дискус», которая строит жилье в двух крупных микрорайона Новосибирска — Плющинском (Октябрьский район) и Просторном (Кировский район). По итогам 2023 года мэрия назвала ГК «Дискус» лидером по объемам жилья, введенного в эксплуатацию.

Покупатели жилья неоднократно жаловались на срыв сроков сдачи домов, этими историями заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Алексей Джулай — фигурант по уголовному делу о крупном мошенничестве, возбужденному более года назад. И похоже, что темпы его расследования не устраивают центральный аппарат Следкома.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Долг#Арбитражный суд#Дискус#Алексей Джулай
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