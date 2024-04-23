Более 33 млн рублей взыскала мэрия Новосибирска со строительной компании «Дискус»

Покупатели жилья неоднократно жаловались на срыв сроков сдачи домов, этими историями заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Алексей Джулай — фигурант по уголовному делу о крупном мошенничестве, возбужденному более года назад. И похоже, что темпы его расследования не устраивают центральный аппарат Следкома.