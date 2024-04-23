Более 5 тысяч иностранцев уехали из Новосибирской области — еще 7 тысяч въехали

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 02:12
Updated Сегодня, 02:12
По данным полиции, за одну неделю из региона уехали более 5,6 тысяч иностранных граждан. Среди них были и нарушители закона.
Как доложил губернатору глава управления МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, всю неделю проходили рейды, направленные на недопущение нарушения миграционного законодательства. Силовики проверили более 10 объектов и зафиксировали 140 нарушений. Как итог, были выдворены 84 мигранта.
Также стало известно число иностранцев, которые приехали в столицу Сибири за последние семь дней. Их число достигает 7 983 человек. Все они прошли границу. А вот уехали из Новосибирской области 5 628 иностранцев.