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Иностранцы уехали домой

Более 5 тысяч иностранцев уехали из Новосибирской области — еще 7 тысяч въехали

23 апреля 2024, 01:47
Фото: Изображение Midjourney
Иностранцы уехали домой

Больше 5 тысяч мигрантов отправлены из Новосибирской области домой

Пять тысяч человек уехали из России: некоторые иностранцы нарушали закон, живя в Новосибирской области.

По данным полиции, за одну неделю из региона уехали более 5,6 тысяч иностранных граждан. Среди них были и нарушители закона.

Как доложил губернатору глава управления МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, всю неделю проходили рейды, направленные на недопущение нарушения миграционного законодательства. Силовики проверили более 10 объектов и зафиксировали 140 нарушений. Как итог, были выдворены 84 мигранта.

Также стало известно число иностранцев, которые приехали в столицу Сибири за последние семь дней. Их число достигает 7 983 человек. Все они прошли границу. А вот уехали из Новосибирской области 5 628 иностранцев.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#МВД#Депортация
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