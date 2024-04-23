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Дефицит питьевой воды спровоцировал паводок в Бердске

Дефицит питьевой воды спровоцировал паводок в Бердске

23 апреля 2024, 11:59
Фото: 1MI
В условиях паводка вода ощутимо помутнела, чего не было много лет, очистные сооружения вынуждены работать в усиленном режиме, сообщил глава администрации Бердска.

В домах Бердска около двух суток не будет горячей воды. К этой мере был вынужден прибегнуть глава городской администрации Роман Бурдин — вода сильно помутнела. Ситуация напрямую связана с паводком, из-за которого водоочистные сооружения работают в усиленном режиме. Во избежание уменьшения напора, горячую воду придется на время отключить.

По словам мэра, это произошло «впервые за много лет». Бурдин поспешил успокоить горожан и заверил: вода в кранах соответствует требованиям СаНПиН.

В администрации надеются, что с 25 апреля вода начнет спадать, и водоемы станут более чистыми.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
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