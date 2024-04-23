Дефицит питьевой воды спровоцировал паводок в Бердске

В домах Бердска около двух суток не будет горячей воды. К этой мере был вынужден прибегнуть глава городской администрации Роман Бурдин — вода сильно помутнела. Ситуация напрямую связана с паводком, из-за которого водоочистные сооружения работают в усиленном режиме. Во избежание уменьшения напора, горячую воду придется на время отключить.