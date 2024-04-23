Дополнительные средства на поддержку муниципалитетов утверждены в бюджете региона

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области 23 апреля были утверждены поправки в бюджет текущего года, предусматривающие финансирование начатых проектов и дополнительное финансирование нужд муниципалитетов, в частности, значительная сумма добавлена Новосибирску на дорожный ремонт.
«Столице мы добавляем 1,3 миллиарда рублей, 930 миллионов из резервного фонда, которые были предусмотрены на стадии принятия бюджета, плюс 400 миллионов министерство транспорта из дорожного фонда добавляет городу на приведение дорог в нормативное состояние», — заявил губернатор Андрей Травников.
Кроме того, подготовлены решения для обеспечения выполнения новых федеральных инициатив, инициатив президента Владимира Путина по дополнительной социальной поддержке Героев Советского Союза, Российской Федерации и многодетных семей. Кроме того, из областного бюджета будет профинансированы выплаты бюджетникам различных категорий, средства для индексации подготовлены для включения в резервный фонд через поправки.