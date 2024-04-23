Дополнительные средства на поддержку муниципалитетов утверждены в бюджете региона

Кроме того, подготовлены решения для обеспечения выполнения новых федеральных инициатив, инициатив президента Владимира Путина по дополнительной социальной поддержке Героев Советского Союза, Российской Федерации и многодетных семей. Кроме того, из областного бюджета будет профинансированы выплаты бюджетникам различных категорий, средства для индексации подготовлены для включения в резервный фонд через поправки.