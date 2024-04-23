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Posted 23 апреля, 04:17

Published 23 апреля, 04:17

Modified 23 апреля, 04:19

Updated 23 апреля, 04:19

Дополнительные поезда запустят в майские праздники в пригороде Новосибирска

Два дополнительных поезда Новосибирск-Барабинск назначены в майские праздники

23 апреля 2024, 04:17
Фото: 1MI

Дополнительные поезда запустят в майские праздники в пригороде Новосибирска

Ускоренные пригородные поезда вводятся из-за традиционного увеличения пассажиропотока в праздничные выходные дни, следует из сообщения компании «Экспресс-пригород».

В предстоящие праздничные выходные в расписании движения пригородных поездов из Новосибирска появятся две дополнительные электрички до Барабинска. Как сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород», это будет сделано в связи с ожиданием значительного увеличения количества пассажиров на этом направлении.

Ускоренные электрички вводятся 27 апреля и 8 мая. Обратные рейсы назначены на 28 апреля и 9 мая.

Отправление с вокзала Новосибирск-Главный — в 14:44, в Барабинск электричка прибудет в 18:33. В обратный путь поезд отправится в 16:31, прибытие в столицу Сибири — в 20:27.

В «Экспресс-пригороде» уточнили, что из-за уменьшения количества промежуточных остановок, электрички совершат рейс за 3 часа 56 минут, что на 48 минут быстрее, чем обычно.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Расписание#Пригородные поезда#Электрички#Новосибирск-Барабинск
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