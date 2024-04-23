Два дополнительных поезда Новосибирск-Барабинск назначены в майские праздники

В предстоящие праздничные выходные в расписании движения пригородных поездов из Новосибирска появятся две дополнительные электрички до Барабинска. Как сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород», это будет сделано в связи с ожиданием значительного увеличения количества пассажиров на этом направлении.