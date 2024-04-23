Два дополнительных поезда Новосибирск-Барабинск назначены в майские праздники

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В предстоящие праздничные выходные в расписании движения пригородных поездов из Новосибирска появятся две дополнительные электрички до Барабинска. Как сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород», это будет сделано в связи с ожиданием значительного увеличения количества пассажиров на этом направлении.
Ускоренные электрички вводятся 27 апреля и 8 мая. Обратные рейсы назначены на 28 апреля и 9 мая.
Отправление с вокзала Новосибирск-Главный — в 14:44, в Барабинск электричка прибудет в 18:33. В обратный путь поезд отправится в 16:31, прибытие в столицу Сибири — в 20:27.
В «Экспресс-пригороде» уточнили, что из-за уменьшения количества промежуточных остановок, электрички совершат рейс за 3 часа 56 минут, что на 48 минут быстрее, чем обычно.