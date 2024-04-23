Энергетики обеспечат электричеством микрорайон «Клюквенный» в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Компания «Россети Новосибирск» приступила к возведению комплекса объектов, чтобы обеспечить электричеством новый микрорайон «Клюквенный». По проекту, дома микрорайона рассчитаны на 35 тысяч жильцов.
Энергетики построят распределительный пункт и и 11 трансформаторных подстанций по 10 кВ общей мощностью более 21,2 МВА. Известно, что общая протяженность линий электропередачи составит 11 километров.
Электричество в «Клюквенный» будет поступать от подстанции «Солнечной», снабжающей потребителей Калининского района. В РЭС отметили, что компания сотрудничает со многими застройщиками Новосибирска и региона.
В минувшем году к сетям РЭС были подключены несколько десятков новостроек общей мощностью 17.2 МВт.
Микрорайон «Клюквенный» возводится по принципу комплексного развития территорий, проект реализует Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.