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Энергетики обеспечат электричеством микрорайон «Клюквенный» в Новосибирске

Энергетики обеспечат электричеством микрорайон «Клюквенный» в Новосибирске

23 апреля 2024, 13:17
Фото: Россети Новосибирск
В Калининском районе стартовало строительство комплекса объектов электроснабжения, длина линий электропередачи составит 11 километров, рассказали в РЭС.

Компания «Россети Новосибирск» приступила к возведению комплекса объектов, чтобы обеспечить электричеством новый микрорайон «Клюквенный». По проекту, дома микрорайона рассчитаны на 35 тысяч жильцов.

Энергетики построят распределительный пункт и и 11 трансформаторных подстанций по 10 кВ общей мощностью более 21,2 МВА. Известно, что общая протяженность линий электропередачи составит 11 километров.

Электричество в «Клюквенный» будет поступать от подстанции «Солнечной», снабжающей потребителей Калининского района. В РЭС отметили, что компания сотрудничает со многими застройщиками Новосибирска и региона.

В минувшем году к сетям РЭС были подключены несколько десятков новостроек общей мощностью 17.2 МВт.

Микрорайон «Клюквенный» возводится по принципу комплексного развития территорий, проект реализует Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Электричество#РЭС#Новостройки#Клюквенный
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