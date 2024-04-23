Еще один город отказался от услуг «Мовисты», поставлявшей трамваи в Пермь

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Переговоры о трамвайной концессии между компанией и чиновниками продолжались в последние месяцы, передает properm.ru.
Согласно условиям концессии, компания должна была поставить в Самару 45 трехсекционных трамваев и провести ремонт нескольких километров рельсовых путей. Однако позже в муниципалитете решили развивать трамвайный парк самостоятельно и провести ремонт путей без посредничества.
Власти Самары планируют модернизировать старые трамваи «Шкода», заменив старые кузова на новые, современные и установить их на обновленные тележки. Кроме того, они намерены закупить новые трехсекционные трамваи за счет областного бюджета.
ООО «Группа Мовиста» специализируется на модернизации трамвайной системы и работает в различных городах, включая Курск, Липецк, Пермь, Ярославль, Екатеринбург и Уфу. Например, в ноябре 2022 года пермские власти заключили концессионное соглашение с дочерней компанией «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». В соответствии с этим соглашением компания обязалась до 2025 года отремонтировать 35 км путей и депо, а также семь тяговых подстанций и поставить в город 44 новых трамвая.
Ранее стало известно, что бывший генеральный директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников остается в СИЗО до 23 мая текущего года. Такое решение было принято Фрунзенским районным судом Ярославля 21 февраля. По версии следствия, Советников передал взятку бывшим областным чиновникам в размере 1,6 млн рублей за покровительство его организации при работе в сфере общественного транспорта в Ярославле.