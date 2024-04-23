Еще один город отказался от услуг «Мовисты», поставлявшей трамваи в Пермь

ООО «Группа Мовиста» специализируется на модернизации трамвайной системы и работает в различных городах, включая Курск, Липецк, Пермь, Ярославль, Екатеринбург и Уфу. Например, в ноябре 2022 года пермские власти заключили концессионное соглашение с дочерней компанией «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». В соответствии с этим соглашением компания обязалась до 2025 года отремонтировать 35 км путей и депо, а также семь тяговых подстанций и поставить в город 44 новых трамвая.