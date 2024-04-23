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Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак

Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак

23 апреля 2024, 09:24
Фото: 1MI
Страница псевдомэра Новосибирская стала местом, где жители делятся своими проблемами, данные находятся в открытом доступе в телеграмме.

В телеграме появился канал, созданный от имени недавно избранного мэра Новосибирска. Канал под названием «Кудрявцев Максим» появился во вторник, 16 апреля, на момент написания этой новости на лжемэра подписались 92 человека.

Первое сообщение гласит об «инаугурации 26 апреля». Через несколько дней создатели канала попросили подписчиков поделиться мнением о положении дел в городе и распространить данный пост.

Новосибирцы приняли фейк за чистую монету и начали рассказывать о волнующих их вопросах. Они традиционно жалуются на пыль и грязь, на пробки и плохую транспортную доступность новых микрорайонов.

Кроме того, горожан волнует переполненность детских садов и школ, а также отсутствие внятной стратегии по развитию города. Беспокоит жителей и неясные перспективы с продолжением строительства метро. Жалуются люди также на ужасное вечернее освещение мегаполиса, обилие бродячих собак, продолжающуюся хаотичную точечную застройку и отсутствие велодорожек.

Некоторые подписчики конкретизировали свои ответы и назвали точные адреса завалов мусора, ветхих домов и помоек, где расплодились крысы.

Интересно, что в разделе с информацией о канале опубликована ссылка для пожертвований в виде криптовалюты.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Пробки#Мэр#Пыль#Грязь
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