Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак

Кроме того, горожан волнует переполненность детских садов и школ, а также отсутствие внятной стратегии по развитию города. Беспокоит жителей и неясные перспективы с продолжением строительства метро. Жалуются люди также на ужасное вечернее освещение мегаполиса, обилие бродячих собак, продолжающуюся хаотичную точечную застройку и отсутствие велодорожек.