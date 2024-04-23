ФОМС: Полис ОМС бессрочный и бесплатный

Под видом сотрудников страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или департаментов здравоохранения они утверждают, что срок действия полисов истек и что требуется заменить их в соответствии с новыми правилами. Некоторые мошенники могут также отправить SMS с просьбой сообщить им цифровой код, попросить установить определенное приложение на мобильный телефон.