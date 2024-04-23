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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

ФОМС: Полис ОМС бессрочный и бесплатный

ФОМС: Полис ОМС бессрочный и бесплатный

23 апреля 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
Независимо от вида полиса ОМС — будь то бумажный с голограммой, пластиковая карта или цифровой со штрихкодом, он действует бессрочно и замены не требует.

Федеральный фонд ОМС предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества: застрахованным гражданам звонят, предлагая им заменить полисы ОМС на новые, с QR-кодом, пишет newsnn.ru.

Под видом сотрудников страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или департаментов здравоохранения они утверждают, что срок действия полисов истек и что требуется заменить их в соответствии с новыми правилами. Некоторые мошенники могут также отправить SMS с просьбой сообщить им цифровой код, попросить установить определенное приложение на мобильный телефон.

Так преступники пытаются получить доступ к личным данным и финансам людей. Федеральный фонд ОМС настоятельно рекомендует не скачивать непроверенные приложения и не переходить по ссылкам, предлагаемым такими людьми.

В случае подобных ситуаций лучше просто завершить разговор и не предоставлять мошенникам никаких личных данных. О таком инциденте следует сообщить в свою страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС.

Помните, что официальные представители страховых медицинских организаций могут звонить, чтобы актуализировать информацию о вашем полисе, но они никогда не будут просить вас сообщать цифровые коды, предоставлять личные данные или совершать денежные переводы.

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