ФОМС: Полис ОМС бессрочный и бесплатный

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Федеральный фонд ОМС предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества: застрахованным гражданам звонят, предлагая им заменить полисы ОМС на новые, с QR-кодом, пишет newsnn.ru.
Под видом сотрудников страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или департаментов здравоохранения они утверждают, что срок действия полисов истек и что требуется заменить их в соответствии с новыми правилами. Некоторые мошенники могут также отправить SMS с просьбой сообщить им цифровой код, попросить установить определенное приложение на мобильный телефон.
Так преступники пытаются получить доступ к личным данным и финансам людей. Федеральный фонд ОМС настоятельно рекомендует не скачивать непроверенные приложения и не переходить по ссылкам, предлагаемым такими людьми.
В случае подобных ситуаций лучше просто завершить разговор и не предоставлять мошенникам никаких личных данных. О таком инциденте следует сообщить в свою страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС.
Помните, что официальные представители страховых медицинских организаций могут звонить, чтобы актуализировать информацию о вашем полисе, но они никогда не будут просить вас сообщать цифровые коды, предоставлять личные данные или совершать денежные переводы.