Известная новосибирская зоозащитница Екатерина Голобородько умерла в 35 лет

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Published Сегодня, 03:39
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Зоозащитница Екатерина Голобородько скончалась в Новосибирске. Трагичную весть сообщили в соцсетях волонтеры группы «ГБР_ZOO_НСК». Женщине было 35 лет.
Свою жизнь она посвятила волонтерству. Коллегии вспоминают ее как честную, открытую, добрую и любящую свою работу. Известно, что 18 апреля Екатерина лежала в реанимации вторую неделю. У нее фиксировали пневмонию сложной формы. С недугом она боролась два месяца.
Скончалась зоозащитница 20 апреля. Проститься с ней могут все желающие 24 апреля в Закаменском крематории.
Напомним, год назад мы рассказали о смерти 31-летней учительницы музыки, умершей в свой день рождения. Яна Кизякова преподавала в лицее «Технополис». Внезапно у нее произошел инсульт, от чего она скончалась.