Известная новосибирская зоозащитница Екатерина Голобородько умерла в 35 лет

Свою жизнь она посвятила волонтерству. Коллегии вспоминают ее как честную, открытую, добрую и любящую свою работу. Известно, что 18 апреля Екатерина лежала в реанимации вторую неделю. У нее фиксировали пневмонию сложной формы. С недугом она боролась два месяца.