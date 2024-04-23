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Женщина скончалась

Известная новосибирская зоозащитница Екатерина Голобородько умерла в 35 лет

23 апреля 2024, 03:39
Фото: ГБР_ZOO_НСК
Женщина скончалась

Названа дата и место прощания с умершей новосибирской зоозащитницей Голобородько

Новосибирцев потрясла новость о смерти известной зоозащитницы. Она боролась за жизнь до последнего.

Зоозащитница Екатерина Голобородько скончалась в Новосибирске. Трагичную весть сообщили в соцсетях волонтеры группы «ГБР_ZOO_НСК». Женщине было 35 лет.

Свою жизнь она посвятила волонтерству. Коллегии вспоминают ее как честную, открытую, добрую и любящую свою работу. Известно, что 18 апреля Екатерина лежала в реанимации вторую неделю. У нее фиксировали пневмонию сложной формы. С недугом она боролась два месяца.

Скончалась зоозащитница 20 апреля. Проститься с ней могут все желающие 24 апреля в Закаменском крематории.

Напомним, год назад мы рассказали о смерти 31-летней учительницы музыки, умершей в свой день рождения. Яна Кизякова преподавала в лицее «Технополис». Внезапно у нее произошел инсульт, от чего она скончалась.

31-летняя учительница музыки из Новосибирска умерла в свой день рождения
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