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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за подъема реки в Новосибирской области

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за подъема реки в Новосибирской области

23 апреля 2024, 03:54
Фото: Мария Рудакова / 1MI
Специалисты не исключают возможность ЧС из-за высокого уровеня воды в реке Майзас.

Уровень реки Майзас продолжает повышаться. С 23 по 26 апреля МЧС со ссылкой на метеорологов допускает подтопление прибрежных территорий. Жителям региона рассылают предупреждения.

В районе Верх-Майзаса прогнозируют подъем воды до 790 см. При этом критическая отметка составляет 775 см.

Жителям стоит позаботиться о сохранности имущества. Ценное имущество необходимо поднять как можно выше, для этого нужно использовать верхние этажи и чердаки построек. При признаках подтопления необходимо поставить в известность спасателей и быть готовыми покинуть территорию.

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