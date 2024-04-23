МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за подъема реки в Новосибирской области

Жителям стоит позаботиться о сохранности имущества. Ценное имущество необходимо поднять как можно выше, для этого нужно использовать верхние этажи и чердаки построек. При признаках подтопления необходимо поставить в известность спасателей и быть готовыми покинуть территорию.