МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за подъема реки в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Уровень реки Майзас продолжает повышаться. С 23 по 26 апреля МЧС со ссылкой на метеорологов допускает подтопление прибрежных территорий. Жителям региона рассылают предупреждения.
В районе Верх-Майзаса прогнозируют подъем воды до 790 см. При этом критическая отметка составляет 775 см.
Жителям стоит позаботиться о сохранности имущества. Ценное имущество необходимо поднять как можно выше, для этого нужно использовать верхние этажи и чердаки построек. При признаках подтопления необходимо поставить в известность спасателей и быть готовыми покинуть территорию.