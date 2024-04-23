«Мне тоже досталось»: Что говорят новосибирцы о банде подростков-мигрантов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как рассказала Atas.info одна из местных жительниц, с «героем» публикации она столкнулась пару дней назад. Ситуация была аналогичная. Причем в компании агрессоров были дети разных национальностей, включая коренных жителей.
«Их несколько человек было. Он заваливал, пинал, заламывал руки мальчишке, маты неслись. Говорил, что каждый день будет его „щемить“. Прохожие не раз сделали замечание, в ответ им летело на матах. Я как раз проходила мимо их компании. Рядом девушка шла, и я говорю: „Какой кошмар, что творит“. Он услышал, ну и мне тоже досталось, начал передразнивать, и матами вслед. Тут бесполезно даже было что-либо говорить», — рассказывает девушка.
Другая жительница рассказала, что эта же компания год назад была известна тем, что поджидала школьников после уроков и, угрожая перцовым баллончиком, отбирала у них вейпы.
«Сейчас опять, но только с электрошокером. Потом что, с ружьем будут ходить?!» — возмущается сибирячка.
Еще одна собеседница говорит, что эта компания гуляет в одном и том же дворе каждый вечер. Причем среди них есть и высокий парень славянского вида. Девушка высказала опасение, что он запуган и общается с ними не по своей воле.
Ранее ситуация получила огласку благодаря девушке, чья младшая сестра стала жертвой агрессии малолетних обитателей МЖК. По ее словам, главный хулиган с приятелями угрожал избить ее сестру, удалить электрошокером. Всё это сопровождалось матами.
Редакция Atas.info направила запрос в СУ СК по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.