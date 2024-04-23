Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Мост, проходящий по плотине новосибирской ГЭС, принадлежит муниципалитету, и давно нуждается в ремонте. Для уменьшения нагрузки на несущую конструкцию проезд тяжелых грузовиков здесь запрещен, соответствующие знаки, установленные на обоих берегах, требуют от водителей пересекать реку по Бугринскому мосту, который находится примерно в 20 километрах от плотины. Однако, по словам главного инженера ГЭС Александра Горевого, большинство водителей фур игнорируют запрет.
Разрушение моста не скажется на крепости плотины даже во время паводка, однако парализует движение между двумя частями Советского района, расположенного на двух берегах Оби.
В этой связи любопытное заявление сделал депутат Госдумы Александр Аксененко — он намерен добиваться проверки соблюдения запрета на проезд и ремонта моста.
Между тем, штраф за подобное нарушение составляет 250 рублей, и вряд ли водители 20-тонных фур будут делать 40-километровый крюк. Проще заплатить.
При этом, как сообщает депутат горсовета от Советского района Светлана Каверзина*, на округе которой находится ГЭС, еще в 2022 году местные активисты обращались к Аксененко с просьбой инициировать внесение изменений в административный кодекс о серьезном повышении штрафов. Предлагалось увеличить штраф в 20 раз, до 5 тысяч рублей. Тогда член нижней палаты парламента пообещал включить это предложение в план законотворческой работы. С тех пор ничего не изменилось.
«Может быть, депутату Аксененко не за 250-рублевыми штрафами гоняться, а довести до ума то, что ещё в 2022-м жителям пообещал?», — задается риторическим вопросом Каверзина*.
*) — внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов