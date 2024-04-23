Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске

При этом, как сообщает депутат горсовета от Советского района Светлана Каверзина*, на округе которой находится ГЭС, еще в 2022 году местные активисты обращались к Аксененко с просьбой инициировать внесение изменений в административный кодекс о серьезном повышении штрафов. Предлагалось увеличить штраф в 20 раз, до 5 тысяч рублей. Тогда член нижней палаты парламента пообещал включить это предложение в план законотворческой работы. С тех пор ничего не изменилось.