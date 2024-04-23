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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Вода разлилась на набережной Европейского берега

Набережную затопило в Новосибирске — теперь там плавают утки

23 апреля 2024, 04:06
Фото: t.me/evrobereg
Вода разлилась на набережной Европейского берега
Кадры высокой воды публикуют местные жители. По их словам, теперь там можно гулять только по воде.

В Новосибирске поднявшаяся вода подтопила набережную Европейского берега в Октябрьском районе. Кадры высокой воды публикуют местные жители. На них видно, как территорию облюбовали утки, похоже такому раскладу рады только они.

Местные жители говорят, что теперь нельзя пройти по набережной, не промочив ног.

Видео: t.me/evrobereg

Также ранее биолог заявил в беседе в корреспондентом Atas.info, что вторая волна паводка может подтопить дачные участки в Первомайском и Советском районах Новосибирска. Обычно вторая волна накрывает регион в конце мая — начале июня.

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