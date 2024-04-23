Набережную затопило в Новосибирске — теперь там плавают утки

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Новосибирске поднявшаяся вода подтопила набережную Европейского берега в Октябрьском районе. Кадры высокой воды публикуют местные жители. На них видно, как территорию облюбовали утки, похоже такому раскладу рады только они.
Местные жители говорят, что теперь нельзя пройти по набережной, не промочив ног.
Также ранее биолог заявил в беседе в корреспондентом Atas.info, что вторая волна паводка может подтопить дачные участки в Первомайском и Советском районах Новосибирска. Обычно вторая волна накрывает регион в конце мая — начале июня.