Никита Кологривый сыграет главную роль в комедии «Любовь зла»

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Родившийся в Новосибирске актер Никита Кологривый исполнит главную роль в романтической комедии «Любовь зла». Съемки новой картины уже начаты кинокомпанией братьев Андреасян.
Известно, что по сценарию Кологривый занят в роли криминального элемента — квартирного вора Максима. Так получилось, что Максим остался должен крупную сумму серьезным людям. При попытке обворовать очередную квартиру, чтобы найти денег и расплатиться с долгом, герой Кологривого невольно спас ее хозяйку от суицида, что и стало завязкой всего романтического происшествия с элементами криминала.
В фильме кроме экс-новосибирца также снимаются Ольга Тумайкина, Екатерина Ковальчук, Анна Ардова и другие популярные актеры. Исполнитель главной роли отметил, что в данный период жизни он находится примерно в таком же эмоциональном состоянии, что и его персонаж.
В марте Никита Кологривый отбыл семь суток в спецприемнике после дебоша в одном из баров Новосибирска.