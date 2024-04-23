Никита Кологривый сыграет главную роль в комедии «Любовь зла»

Известно, что по сценарию Кологривый занят в роли криминального элемента — квартирного вора Максима. Так получилось, что Максим остался должен крупную сумму серьезным людям. При попытке обворовать очередную квартиру, чтобы найти денег и расплатиться с долгом, герой Кологривого невольно спас ее хозяйку от суицида, что и стало завязкой всего романтического происшествия с элементами криминала.