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Новосибирец Никита Кологривый получил главную роль в новой комедии

Никита Кологривый сыграет главную роль в комедии «Любовь зла»

23 апреля 2024, 05:51
Фото: Никита Кологривый ВКонтакте

Новосибирец Никита Кологривый получил главную роль в новой комедии

Съемки нового романтического фильма уже начала кинокомпания братьев Андреасян, на большие экраны картина должна выйти в конце лета 2024 года.

Родившийся в Новосибирске актер Никита Кологривый исполнит главную роль в романтической комедии «Любовь зла». Съемки новой картины уже начаты кинокомпанией братьев Андреасян.

Известно, что по сценарию Кологривый занят в роли криминального элемента — квартирного вора Максима. Так получилось, что Максим остался должен крупную сумму серьезным людям. При попытке обворовать очередную квартиру, чтобы найти денег и расплатиться с долгом, герой Кологривого невольно спас ее хозяйку от суицида, что и стало завязкой всего романтического происшествия с элементами криминала.

В фильме кроме экс-новосибирца также снимаются Ольга Тумайкина, Екатерина Ковальчук, Анна Ардова и другие популярные актеры. Исполнитель главной роли отметил, что в данный период жизни он находится примерно в таком же эмоциональном состоянии, что и его персонаж.

В марте Никита Кологривый отбыл семь суток в спецприемнике после дебоша в одном из баров Новосибирска.

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#Юрий Фомиченко#Культура#Общество#Новосибирск#Актер#Никита Кологривый#Любовь зла#Съемки фильма
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