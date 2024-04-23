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За рулем авто

Облаву на таксистов-мигрантов устроили в Новосибирске

23 апреля 2024, 06:56
Фото: 1MI
За рулем авто
Сотрудники транспортной полиции устроили облаву на таксистов-мигрантов в аэропорту Новосибирска, следует из сообщения МВД на транспорте по СФО.

В Новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники транспортной полиции провели операцию «Таксист», чтобы выявить граждан, незаконно оказывающих подобные услуги. Профилактическое мероприятие проходило на прилегающей к зданию аэровокзала территории, где предприимчивые нелегалы обычно ищут клиентов.

В пресс-службе полицейского управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу рассказали, что обычно этим пытаются заработать мигранты из Средней Азии — они игнорируют необходимость получения разрешения и регистрацию на сервисе такси.

На всех пойманных незаконных таксистов были составлены административные протоколы за занятие предпринимательской деятельностью без лицензии. Дела переданы в суд, теперь всем самодеятельным таксистам грозит штраф до двух тысяч рублей.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Происшествия#Мигранты#Толмачево#Нелегалы#Таксисты#Средняя Азия
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