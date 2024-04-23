Облаву на таксистов-мигрантов устроили в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В Новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники транспортной полиции провели операцию «Таксист», чтобы выявить граждан, незаконно оказывающих подобные услуги. Профилактическое мероприятие проходило на прилегающей к зданию аэровокзала территории, где предприимчивые нелегалы обычно ищут клиентов.
В пресс-службе полицейского управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу рассказали, что обычно этим пытаются заработать мигранты из Средней Азии — они игнорируют необходимость получения разрешения и регистрацию на сервисе такси.
На всех пойманных незаконных таксистов были составлены административные протоколы за занятие предпринимательской деятельностью без лицензии. Дела переданы в суд, теперь всем самодеятельным таксистам грозит штраф до двух тысяч рублей.