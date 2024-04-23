Петиция за строительство станции «Университетская» завирусилась в Новосибирске

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Published Сегодня, 06:13
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Созданная два месяца назад на платформе change.org петиция внезапно заинтересовала некоторых активистов, которые продвигают ее в социальных сетях. Адресаты этого обращения в нем не указаны, но автор документа призывает к развитию внутригородского сообщения с помощью пригородных электропоездов, и в частности призывает к скорейшему открытию станции «Университет» (в официальном проекте она называется «Университетская).
Необходимость строительства такой остановки электрички в петиции обоснована тем, что студенты, добирающимся из города в университет на электропоезде, вынуждены проводить много времени в автомобильных пробках, чтобы доехать на общественном транспорте от станции «Сеятель» до вуза. А от станции «Обское море» автору до университета идти «слишком долго».
Возможное появление «Университетской» в рамках проекта «Городская электричка» было анонсировано несколько лет назад. Предполагаемое строительство новой станции в нескольких сотнях метров от существующей платформы «Обское море» вызвало скепсис у значительной части жителей Академгородка. Путь по лесным тропинкам от нее до университета занимает несколько минут. Учитывая затраты на подведение к планируемой станции широкой автодороги и перенос конечной остановки наземного пассажирского транспорта стройка и вовсе казалась неоправданной. Кроме того, для строительства дороги предполагалось вырубка значительной части соосного леса. А любое уничтожение деревьев в научном центре всегда воспринимают очень болезненно.
В феврале 2024 года суд по коллективном иску жителей Академгородка отменил решение мэрии о выводе из состава Академического лесничества большого земельного участка, на котором предполагалось строительство широкополосной дороги до возможной платформы «Университетская».
К слову, автор петиции тоже предлагает отказаться от автомобильной дороги и ограничится пешеходными тропинками. Но пока его идея об ускорении строительства новой железнодорожной станции не пользуется популярностью. За два месяца, по состоянию на середину дня 23 апреля, обращение подписал 131 человек.
Что касается перспектив новосибирского проекта «Городская электричка» в целом, то, по словам главы РЖД Олега Белозерова, он внесен в федеральную программу «Мобильный город» на 2025 год.