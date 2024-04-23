Петиция за строительство станции «Университетская» завирусилась в Новосибирске

Возможное появление «Университетской» в рамках проекта «Городская электричка» было анонсировано несколько лет назад. Предполагаемое строительство новой станции в нескольких сотнях метров от существующей платформы «Обское море» вызвало скепсис у значительной части жителей Академгородка. Путь по лесным тропинкам от нее до университета занимает несколько минут. Учитывая затраты на подведение к планируемой станции широкой автодороги и перенос конечной остановки наземного пассажирского транспорта стройка и вовсе казалась неоправданной. Кроме того, для строительства дороги предполагалось вырубка значительной части соосного леса. А любое уничтожение деревьев в научном центре всегда воспринимают очень болезненно.