atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Певец Шура признался, что родная мать его боится

Певец Шура признался, что родная мать его боится

23 апреля 2024, 11:11
Фото: vk.com/shura_superstar
Уроженец Новосибирска певец Шура какое-то время не общался с матерью, но сейчас видится с ней несколько раз в год, сообщает журнал «СтарХит».

Родившийся в Новосибирске певец Шура откровенно поведал о своих достаточно сложных отношениях с родной матерью. Он признался, что было время, когда они абсолютно не общались и полностью игнорировали друг друга.

Сейчас же родственники помирились, но так как мама исполнителя осталась жить в столице Сибири, им удается более-менее регулярно беседовать только по телефону. Тем не менее Шура старается не менее четырех раз в год прилетать в Новосибирск.

Шура называет себя «непростым» человеком: тему даже кажется, что ближайшая родственница его несколько побаивается. В тоже время он заявил, что любит ее.

Известно, что у Шуры нет своих детей, поэтому он всю свою любовь отдает своей крестнице, а семьей называет сопровождающих его выступления артистов.

Недавно у певца случился микроинсульт: и до сих пор он испытывает его небольшие последствия. Медики посоветовали ему беречь нервы и поменьше волноваться.

Читайте также:
«Нащупала и выдернула»: певец Шура рассказал, как потерял все зубыПевец из Новосибирска Шура задержал шоу почти на полтора часаПевец Шура назвал «дебильным трепом» новость об опоздании на концерт в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Культура#Дети#Семья#Мать#Родственники#Шура
Подпишитесь
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
Сегодня, 09:24
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
Сегодня, 10:48
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
Сегодня, 08:55
Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на пытки
Сегодня, 07:50
Отопление в Новосибирске могут отключить только после майских праздников
Сегодня, 05:03
В Новосибирске грабят историческое здание бывшей мясохладобойни
Сегодня, 04:45
"