Певец Шура признался, что родная мать его боится

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Родившийся в Новосибирске певец Шура откровенно поведал о своих достаточно сложных отношениях с родной матерью. Он признался, что было время, когда они абсолютно не общались и полностью игнорировали друг друга.
Сейчас же родственники помирились, но так как мама исполнителя осталась жить в столице Сибири, им удается более-менее регулярно беседовать только по телефону. Тем не менее Шура старается не менее четырех раз в год прилетать в Новосибирск.
Шура называет себя «непростым» человеком: тему даже кажется, что ближайшая родственница его несколько побаивается. В тоже время он заявил, что любит ее.
Известно, что у Шуры нет своих детей, поэтому он всю свою любовь отдает своей крестнице, а семьей называет сопровождающих его выступления артистов.
Недавно у певца случился микроинсульт: и до сих пор он испытывает его небольшие последствия. Медики посоветовали ему беречь нервы и поменьше волноваться.