Пробки в Новосибирске: где труднее всего проехать автомобилистам 23 апреля 2024

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:25
По данным сервиса 2ГИС, пробки оцениваются на 5 баллов. Проезд затруднен по следующим улицам: проезд Энергетиков, Станционная, Станиславского, Ватутина, Широкая, Большая.
Также тяжело проехать по Октябрьскому мосту, улице Большевистской, в частности около Речного вокзала. Движение в центре города остановлено лишь на одном участке Красного проспекта:
По данным «Яндекс. Пробки», высокий уровень дорожных пробок был зафиксирован в 07:46. Всего автомобильных заторов было 120 по городу, а их общая протяженность достигла 94.8 км.