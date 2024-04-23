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Тяжелее всего проехать по левому берегу

Пробки в Новосибирске: где труднее всего проехать автомобилистам 23 апреля 2024

23 апреля 2024, 01:23
Фото: atas.info
Тяжелее всего проехать по левому берегу

Автомобилисты встали в пробки на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске утро 23 апреля началось с традиционных пробок. Автомобилисты, в основном, стоят на левом берегу города.

По данным сервиса 2ГИС, пробки оцениваются на 5 баллов. Проезд затруднен по следующим улицам: проезд Энергетиков, Станционная, Станиславского, Ватутина, Широкая, Большая.

Пробки на левом берегуПробки на левом берегу
Пробки на левом берегу
Фото: 2ГИС

Также тяжело проехать по Октябрьскому мосту, улице Большевистской, в частности около Речного вокзала. Движение в центре города остановлено лишь на одном участке Красного проспекта:

Где затруднено движениеГде затруднено движение
Где затруднено движение
Фото: 2ГИС

По данным «Яндекс. Пробки», высокий уровень дорожных пробок был зафиксирован в 07:46. Всего автомобильных заторов было 120 по городу, а их общая протяженность достигла 94.8 км.

Топ вечных пробок в Новосибирске — где часами стоят водители
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