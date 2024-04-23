Псевдомэр собирает деньги с жителей Новосибирска

В канале псевдомэр собирает мнение горожан по различным проблемам в городе. На него подписались уже почти 100 человек: один из двух постов имеет десятки комментариев. Однако в описании канала есть код для сбора денег через криптовалюту. Сам пока еще не избранный мэр действия мошенников не комментирует.