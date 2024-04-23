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Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 05:01

Под именем мэра мошенники собирают деньги

Псевдомэр собирает деньги с жителей Новосибирска

23 апреля 2024, 04:59
Фото: nsuem.ru
Под именем мэра мошенники собирают деньги

Псевдомэр Новосибирска наживается на доверчивых жителях

От имени главы города Максима Кудрявцева мошенники собирают деньги у новосибирцев.

Пожертвования собирают неизвестные лица под именем нового мэра Максима Кудрявцева. Все происходит в фейковом Telegram-канале. Авторы зарегистрировали его 16 апреля.

В канале псевдомэр собирает мнение горожан по различным проблемам в городе. На него подписались уже почти 100 человек: один из двух постов имеет десятки комментариев. Однако в описании канала есть код для сбора денег через криптовалюту. Сам пока еще не избранный мэр действия мошенников не комментирует.

Страница фейкового мэраСтраница фейкового мэра
Страница фейкового мэра

Напомним, что мошенники также часто «мучают» мэра Бердска Романа Бурдина. Его фальшивые аккаунты появляются как в Telegram, так и в WhatsApp. Злоумышленники пытаются получить личные данные новосибирцев.

Фейковые аккаунты замучили мэра Бердска Романа Бурдина
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