Псевдомэр собирает деньги с жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Пожертвования собирают неизвестные лица под именем нового мэра Максима Кудрявцева. Все происходит в фейковом Telegram-канале. Авторы зарегистрировали его 16 апреля.
В канале псевдомэр собирает мнение горожан по различным проблемам в городе. На него подписались уже почти 100 человек: один из двух постов имеет десятки комментариев. Однако в описании канала есть код для сбора денег через криптовалюту. Сам пока еще не избранный мэр действия мошенников не комментирует.
Напомним, что мошенники также часто «мучают» мэра Бердска Романа Бурдина. Его фальшивые аккаунты появляются как в Telegram, так и в WhatsApp. Злоумышленники пытаются получить личные данные новосибирцев.