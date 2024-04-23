Смертельный удар: сын зарезал отца из-за смерти матери в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
Все произошло в ноябре 2023 года в поселке Пушной, который располагается в Черепановском районе. Отец с сыном повздорили. Перед этим последний пил алкоголь.
Сын обвинил родителя в смерти матери, произошедшей в 2016 году. Женщина умерла от онкологии, однако довел до болезни якобы ее муж. Так считал обвиняемый. Из-за ненависти и конфликта, тот ударил отца ножом, пока жертва лежала на диване. Удар пришелся в живот. Он оказался смертельным.
Новосибирца задержали и обвинили в убийстве. Черепановский суд вынес ему приговор: семь лет колонии строгого режима. Это решение еще можно обжаловать.