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Мужчина убил отца

Смертельный удар: сын зарезал отца из-за смерти матери в Новосибирской области

23 апреля 2024, 02:57
Фото: 1MI
Мужчина убил отца

Сын убил отца из-за смерти матери в Новосибирской области

В Новосибирской области сын убил своего пожилого отца. Причиной тому стала ненависть из-за смерти матери.

Все произошло в ноябре 2023 года в поселке Пушной, который располагается в Черепановском районе. Отец с сыном повздорили. Перед этим последний пил алкоголь.

Сын обвинил родителя в смерти матери, произошедшей в 2016 году. Женщина умерла от онкологии, однако довел до болезни якобы ее муж. Так считал обвиняемый. Из-за ненависти и конфликта, тот ударил отца ножом, пока жертва лежала на диване. Удар пришелся в живот. Он оказался смертельным.

Новосибирца задержали и обвинили в убийстве. Черепановский суд вынес ему приговор: семь лет колонии строгого режима. Это решение еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Нож
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