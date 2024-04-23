Смертельный удар: сын зарезал отца из-за смерти матери в Новосибирской области

Сын обвинил родителя в смерти матери, произошедшей в 2016 году. Женщина умерла от онкологии, однако довел до болезни якобы ее муж. Так считал обвиняемый. Из-за ненависти и конфликта, тот ударил отца ножом, пока жертва лежала на диване. Удар пришелся в живот. Он оказался смертельным.