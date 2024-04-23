«Турецкие авиалинии» отказывает в перелете россиянам — в чем причина

На официальном сайте «Турецких авиалиний» нет информации о каких-либо ограничениях для пассажиров, летящих в Мексику. Однако, если провести более подробный поиск, можно найти ответ на вопрос о «номере известного путешественника». Ответ не раскрывает суть вопроса, а лишь сообщает, что такой номер используется на рейсах в США для подтверждения прохождения всех проверок до вылета. Это может предполагать проверку наличия американской визы и запрещенных предметов, однако авиакомпания не может провести такую проверку для пассажиров, летящих в Мексику.