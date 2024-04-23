Украденные при госконтрактах 50 млн рублей хотят взыскать в Новосибирске

В Новосибирске прокурор региона Александр Бучман подал исковое требование к бывшему руководителю предприятия «Горсвет» и экс-главе «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» о взыскании с них 50 миллионов рублей. Иск подан в интересах администрации столицы Сибири, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.