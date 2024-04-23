atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

50 млн хотят взыскать с фигурантов аферы со светофорами в Новосибирске

Украденные при госконтрактах 50 млн рублей хотят взыскать в Новосибирске

23 апреля 2024, 03:37
Фото: 1MI

50 млн хотят взыскать с фигурантов аферы со светофорами в Новосибирске

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман инициировал иск о намерении взыскать 50 миллионов рублей с двух экс-руководителей муниципальных учреждений, подозреваемых в хищениях во время выполнения госконтрактов, сообщили в надзорном ведомстве.

В Новосибирске прокурор региона Александр Бучман подал исковое требование к бывшему руководителю предприятия «Горсвет» и экс-главе «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» о взыскании с них 50 миллионов рублей. Иск подан в интересах администрации столицы Сибири, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В настоящий момент Анакин и Мальцев находятся под домашним арестом. В отношении них расследуется уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за крупное мошенничество.

Следователи уже выяснили, что в 2017 и 2018 годах с несколькими частными новосибирскими фирмами были заключены государственные контракты на техническое обслуживание и ремонт автоматической системы управления движением транспорта на городских автотрассах.

Деньги были переведены подрядчикам, однако позже обнаружилось, что их потратили на совершенно иные цели.

В пресс-службе отметили, что идущее расследование находится на контроле у сотрудников прокуратуры.

Читайте также:
Смертельный удар: сын зарезал отца из-за смерти матери в Новосибирской областиВ Заельцовском парке новосибирца избили и обокрали трое неизвестных«В полнейшем шоке»: агрессивный новосибирец разгромил руками автомобиль женщины
Читайте также:
С подрядчика взыскали 3,8 млн за срыв сроков ремонта дороги под НовосибирскомДело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в НовосибирскеБухгалтеры похитили 3 миллиона зарплаты — их ждет суд
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Хищения#Прокурор#Госконтракты#Горсвет
Подпишитесь
Отопление в Новосибирске могут отключить только после майских праздников
Сегодня, 05:03
Набережную затопило в Новосибирске — теперь там плавают утки
Сегодня, 04:06
В Новосибирске грабят историческое здание бывшей мясохладобойни
Сегодня, 04:45
Псевдомэр собирает деньги с жителей Новосибирска
Сегодня, 04:59
Когда и где можно освятить вербы в Новосибирске
Вчера, 09:44
В Новосибирске будут судить управляющую частного дома престарелых
Вчера, 06:09
"