Украденные при госконтрактах 50 млн рублей хотят взыскать в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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В Новосибирске прокурор региона Александр Бучман подал исковое требование к бывшему руководителю предприятия «Горсвет» и экс-главе «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» о взыскании с них 50 миллионов рублей. Иск подан в интересах администрации столицы Сибири, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
В настоящий момент Анакин и Мальцев находятся под домашним арестом. В отношении них расследуется уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за крупное мошенничество.
Следователи уже выяснили, что в 2017 и 2018 годах с несколькими частными новосибирскими фирмами были заключены государственные контракты на техническое обслуживание и ремонт автоматической системы управления движением транспорта на городских автотрассах.
Деньги были переведены подрядчикам, однако позже обнаружилось, что их потратили на совершенно иные цели.
В пресс-службе отметили, что идущее расследование находится на контроле у сотрудников прокуратуры.