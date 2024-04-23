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Утки плавают парочками — сейчас период ухаживания

Утки вернулись с зимовки на пруд в Академгородке — смотрим умилительные фото

23 апреля 2024, 10:26
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Утки плавают парочками — сейчас период ухаживания

В Новосибирске десятки уток прилетели на пруд в Академгородке

Улетавшие из новосибирского Академгородка на зиму птицы вернулись на свою летнюю локацию — небольшой пруд на улице Золотодолинской.

Одна из достопримечательной Академгородка, так называемый Утиный пруд в конце улицы Золотодолинской, вновь заполнен пернатыми. По воде скользят примерно 20 птиц, в основном кряквы. Это единственный вид дикой утки из полутора десятков, обитающих в Новосибирской области, который отлично адаптировался к городским условиям. Птицы за зиму отвыкли от людей и пока опасаются приближаться близко к берегу.

Крякву иногда называют городской уткойКрякву иногда называют городской уткой
Крякву иногда называют городской уткойКрякву иногда называют городской уткой
Крякву иногда называют городской уткойКрякву иногда называют городской уткой
Крякву иногда называют городской уткойКрякву иногда называют городской уткой
Крякву иногда называют городской уткой
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Вопреки бытующему мнению, эти утки вовсе не улетают зимовать в теплые края. Когда пруд замерзает, они перелетают на водоем в городе или недалеко от него, поверхность которого не покрывается льдом, рассказывает кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский. Обычно это Обь ниже плотины ГЭС. Летом птицы возвращаются на пруд, чтобы вывести потомство.

«Здесь их подкармливают, особенно важно это осенью, когда утята уже подросшие, они здесь получают обильный подкорм. Плюс, здесь безопасная среда, вне города, куда опаснее. А тут нет ни естественных врагов, ни охотников», — объясняет ученый привязанность птиц к городскому водоему.
На этом пруду утки выводят птенцов
Видео: Артем Шершнев / atas.info

Летом на этом пруду можно встретить не только крякв, но и достаточно редких для населенных пунктов чирков-свистунков и камышниц.

Еще одно заблуждение, говорит Алексей Янковский, что, мол, утки не парные птицы. Большую часть года селезень как раз проводит вместе со своей подругой, заботится о ней, отгоняет чужаков, а когда приходит пора откладывать яйца, они вместе выбирают укромное место. А вот после появления потомства утка прогоняет самца и заботится о малышах самостоятельно.

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