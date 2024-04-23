Утки вернулись с зимовки на пруд в Академгородке — смотрим умилительные фото

Еще одно заблуждение, говорит Алексей Янковский, что, мол, утки не парные птицы. Большую часть года селезень как раз проводит вместе со своей подругой, заботится о ней, отгоняет чужаков, а когда приходит пора откладывать яйца, они вместе выбирают укромное место. А вот после появления потомства утка прогоняет самца и заботится о малышах самостоятельно.