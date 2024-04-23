Утки вернулись с зимовки на пруд в Академгородке — смотрим умилительные фото

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Одна из достопримечательной Академгородка, так называемый Утиный пруд в конце улицы Золотодолинской, вновь заполнен пернатыми. По воде скользят примерно 20 птиц, в основном кряквы. Это единственный вид дикой утки из полутора десятков, обитающих в Новосибирской области, который отлично адаптировался к городским условиям. Птицы за зиму отвыкли от людей и пока опасаются приближаться близко к берегу.
Вопреки бытующему мнению, эти утки вовсе не улетают зимовать в теплые края. Когда пруд замерзает, они перелетают на водоем в городе или недалеко от него, поверхность которого не покрывается льдом, рассказывает кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский. Обычно это Обь ниже плотины ГЭС. Летом птицы возвращаются на пруд, чтобы вывести потомство.
«Здесь их подкармливают, особенно важно это осенью, когда утята уже подросшие, они здесь получают обильный подкорм. Плюс, здесь безопасная среда, вне города, куда опаснее. А тут нет ни естественных врагов, ни охотников», — объясняет ученый привязанность птиц к городскому водоему.
Летом на этом пруду можно встретить не только крякв, но и достаточно редких для населенных пунктов чирков-свистунков и камышниц.
Еще одно заблуждение, говорит Алексей Янковский, что, мол, утки не парные птицы. Большую часть года селезень как раз проводит вместе со своей подругой, заботится о ней, отгоняет чужаков, а когда приходит пора откладывать яйца, они вместе выбирают укромное место. А вот после появления потомства утка прогоняет самца и заботится о малышах самостоятельно.