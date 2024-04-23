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Новосибирцев предупредили о подтоплении участков в двух районах города

В мэрии предупредили о подтоплении участков в Советском и Первомайском районах

23 апреля 2024, 04:40
Фото: 1MI

Новосибирцев предупредили о подтоплении участков в двух районах города

Сброс воды на Оби увеличили до 360-370 см. При таком уровне есть риск подтоплений дачных участков садовых товариществ, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.

В зоне подтопления имеет все шансы оказаться СНТ «Геолог». По подсчетам мэрии, в «Геологе» подтопит «не более 4-8 участков, каждый год так происходит». По словам начальника департамента по ЧС Сергея Куценко, пока подтоплений нет.

Причинами возможного подтопления могут стать приток воды из малых рек из Республики Алтай, волна из Барнаула. Также прорвался затор в Спирино, вода активно поступает в водохранилище. В качестве превентивной меры власти города решили увеличить сбросы.

Врио мэра города Олег Клемешов отметил, что сбросы уже на пределе. Критический уровень, который означает подтопление дачных участков, уже достигнут. При этом в мэрии планируют дальнейшее увеличение сбросов, для того, чтобы снизить объем водохранилища.

Клемешов заявил, что нужно быть готовым к подтоплению дачных участков в Советском и Первомайском районах.

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