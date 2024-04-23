В мэрии предупредили о подтоплении участков в Советском и Первомайском районах

В зоне подтопления имеет все шансы оказаться СНТ «Геолог». По подсчетам мэрии, в «Геологе» подтопит «не более 4-8 участков, каждый год так происходит». По словам начальника департамента по ЧС Сергея Куценко, пока подтоплений нет.