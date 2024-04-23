В Новосибирске грабят историческое здание бывшей мясохладобойни

Ранее мы рассказывали о скандале, который разгорелся вокруг работ по сносу кровли и внутренних стен в двух зданиях, относящихся к комплексу Алтайской железной дороги. Дома находятся в оперативном управлении администрации Октябрьского района, которая призналась, что начала перестройку памятников без соответствующего разрешения ГИООКН. Предполагается, что там разместят ресторан.