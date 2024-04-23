В Новосибирске грабят историческое здание бывшей мясохладобойни

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Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Краевед Наталья Липатникова сообщила об очередном случае вандализма в здании, которое имеет охранный статус объекта культурного наследия регионального значения. Следы разграбления строения в Заельцовском районе, где ранее располагалось родильное отделение № 118 областной клинической больницы, были обнаружены во время экскурсии по историческим местам города.
«На экскурсии по Сухарной я обычно подвожу группу к сохранившимся жилым домам комплекса мясохладобойни, построенной в 1916 году. Сами здания „холодильника“, представляющие историческую ценность, несколько лет назад уже снесли. Осталось три двухэтажных кирпичных дома, внесённых в перечень объектов культурного наследия. Один из них по адресу Сухарная, 70/1, в котором долгие годы находился роддом, несколько лет назад законсервировали, однако, во дворе давно уже были видны следы присутствия людей: груды мусора, сломанные двери в подсобные помещения. В этот же раз обнаружилось, что взломан и сам дом, замок скручен, внутри кучи штукатурки и краски со стен, срезаются трубы и батареи. Пока остались хотя бы кованые перила лестниц, это нужно остановить. Установить новый замок, возможно, организовать патрулирование территории. Новосибирск не настолько богат историческими постройками и не может потерять уже ни одного дореволюционного дома!», — рассказала Наталья Липатникова корреспонденту Atas.Info.
Согласно действующему законодательству, заботиться о сохранении зданий, признанных объектами культурного наследия, и поддерживать их в хорошем состоянии обязан собственник этих строений. Редакция направила запрос в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) с просьбой уточнить, на чьем балансе находится дом на Сухарной 70/1 и какие меры намерено предпринять ведомство, чтобы понудить собственника выполнять свои обязанности.
Ранее мы рассказывали о скандале, который разгорелся вокруг работ по сносу кровли и внутренних стен в двух зданиях, относящихся к комплексу Алтайской железной дороги. Дома находятся в оперативном управлении администрации Октябрьского района, которая призналась, что начала перестройку памятников без соответствующего разрешения ГИООКН. Предполагается, что там разместят ресторан.