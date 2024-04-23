В Новосибирске появилась услуга экспресс-доставки свежего кофе из «Яндекс Лавки»

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Такая услуга уже доступна в нескольких районах города. В перспективе ассортимент напитков и территория доставки будут расширены.
На данный момент жители Новосибирска могут заказывать такие виды кофе, как латте, американо, капучино, в том числе с ванилью или соленой карамелью. В «Лавке» можно приобрести горячие напитки объемом 300 и 400 миллилитров. Для заказа нужно зайти в раздел «Кофейня» на главной или через категорию «Готовая еда».
Кофе будет приготовлен в кофемашине и сразу доставлен покупателю. Чтобы он не расплескался и не остыл, его закрывают герметичной крышкой, ставят в подстаканник и помещают в крафтовый пакет. В заказ также входит стандартная крышка под кофе — после доставки покупатель сможет заменить герметичную упаковку.
Услугой экспресс-доставки кофе могут воспользоваться жители Ленинского, Октябрьского, Заельцовского, Железнодорожного, Кировского и Центрального районов города. Заказать напиток и другие товары из ассортимента сервиса можно через сайт lavka.yandex.ru, а также в мобильных приложениях «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда», «Яндекс Go».