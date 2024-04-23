В Новосибирске появилась услуга экспресс-доставки свежего кофе из «Яндекс Лавки»

На данный момент жители Новосибирска могут заказывать такие виды кофе, как латте, американо, капучино, в том числе с ванилью или соленой карамелью. В «Лавке» можно приобрести горячие напитки объемом 300 и 400 миллилитров. Для заказа нужно зайти в раздел «Кофейня» на главной или через категорию «Готовая еда».