«В полнейшем шоке»: агрессивный новосибирец разгромил руками автомобиль женщины

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Published Сегодня, 02:40
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Все произошло днем 22 апреля в Ленинском районе города. Мужчина подошел к автомобилю на пересечении улиц Забалуева и Связистов. Внезапно он начал бить руками чужую машину и вести себя агрессивно. За рулем сидела женщина, которая фиксировала все на свой смартфон.
По ее информации, опубликованной в соцсетях, мужчина ударил сначала лобовое стекло, затем боковое и зеркало, а потом и вовсе хотел выломать дверь. Последнее ему сделать не удалось, после чего сибиряк ушел в неизвестном направлении.
Владелица автомобиля была до ужаса напугана: «Честно, я до сих пор в полнейшем шоке… Кого только не встретишь на дороге!». Новосибирцы в комментариях начали рассуждать о причинах такого поступка мужчины. Многие предположили, что он был пьян. Также их смутила реакция женщины за рулем, которая даже не попыталась уехать.