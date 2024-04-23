«В полнейшем шоке»: агрессивный новосибирец разгромил руками автомобиль женщины

Владелица автомобиля была до ужаса напугана: «Честно, я до сих пор в полнейшем шоке… Кого только не встретишь на дороге!». Новосибирцы в комментариях начали рассуждать о причинах такого поступка мужчины. Многие предположили, что он был пьян. Также их смутила реакция женщины за рулем, которая даже не попыталась уехать.