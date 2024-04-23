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Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска

Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска

23 апреля 2024, 10:48
Фото: 1MI
После вмешательства новосибирской прокуратуры сотрудники ООО «Современные логистические решения» получили свои зарплаты — всего 16,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

76 человек были трудоустроены в новосибирской компании ООО «Современные логистические решения» («СЛР»). Компания набирала сотрудников для работы вахтовым методом в северных регионах страны. Но что-то пошло не так, у организации возникли финансовые трудности. За два месяца 2024 года работодатель остался должен 16,3 млн рублей. Вахтовики получили заработанные деньги только после вмешательства региональной прокуратуры.

Контора была зарегистрирована в Новосибирске, но фактически деятельность здесь не вела. Вахтовый метод — очень востребованный у россиян метод работы. Люди готовы поднапрячься, чтобы по итогам командировки получить круглую сумму. Чаще всего единственный необходимый для вахтовика ресурс — крепкое здоровье. В суровых условиях он точно пригодится.

«СЛР» и «Техвэб»

«СЛР» образована в 2021 году. Директор — Овчинников Иван Иванович. Учредителем выступило ООО «Техвэб». Компания также зарегистрирована в Новосибирске, но немного раньше, в 2018 году. Учредитель, он же директор — Будников Александр Анатольевич.

«Техвэб» часто звучит в тематических пабликах вахтовиков. Один из объектов компании — строительство железнодорожной дороги от Эльгинского месторождения в Якутии. В отзывах в телеграм-канале «ВАХТА I ИНФО» сотрудники жалуются на плохую организацию труда, заниженные зарплаты, плохое питание, проблемы с водой (как питьевой, так и для мытья), отсутствие минимального комфорта.

Два банкрота

В феврале 2024 года иркутское ООО «Центр Транспортного Обеспечения» («ЦТО») заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд о признание банкротом ООО «Техвэб».

«Дочка» последовала его примеру. Месяц спустя, 20 марта, «СЛР» обратилась в налоговую с заявлением о признании себя банкротом.

Как сообщила региональная прокуратура, сейчас задолженность перед 76 работниками полностью погашена. Однако точно неизвестно, сколько работников не получили свои заработанные деньги.

Друзья!

Если вы столкнулись с ООО «Современные логистические решения» и ООО «Техвэб» — сообщите нам. Расскажите вашу историю. Анонимность гарантируем.

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