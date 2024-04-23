Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска

Контора была зарегистрирована в Новосибирске, но фактически деятельность здесь не вела. Вахтовый метод — очень востребованный у россиян метод работы. Люди готовы поднапрячься, чтобы по итогам командировки получить круглую сумму. Чаще всего единственный необходимый для вахтовика ресурс — крепкое здоровье. В суровых условиях он точно пригодится.