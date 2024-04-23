За затопленные дачи в пойме Оби новосибирцы не получат денег

Как говорит главный инженер новосибирской ГЭС Александр Горевой, вина здесь лежит исключительно на собственниках этой земли. При создании гидроэлектростанции была определена зона подтопления, и участки там выдавали только под садоводство, а не для возведения капитальных строений. Таким образом, их владельцы не могу рассчитывать на возможную компенсацию за поврежденное имущество.