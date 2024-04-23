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Капитальных построек в зоне затопления быть не должно

За затопленные дачи в пойме Оби новосибирцы не получат денег

23 апреля 2024, 10:56
Фото: 1MI
Капитальных построек в зоне затопления быть не должно
Новосибирцев предупредили о возможном затоплении дачных участков в Первомайском и Советском районах, но рассчитывать на выплаты в случае повреждения домов не стоит.

Во вторник, 23 апреля, мэрия Новосибирска предупредила о возможном подтоплении садовых обществ в Первомайском и Советском районах, расположенных на берегах Оби. Это связано с увеличением сброса через плотину новосибирской ГЭС — водохранилище переполнено паводковыми водами.

Участки подтапливает весной практически каждый год, когда станция увеличивает сброс из водохранилища, в воде оказываются дома и хозяйственные постройки.

Как говорит главный инженер новосибирской ГЭС Александр Горевой, вина здесь лежит исключительно на собственниках этой земли. При создании гидроэлектростанции была определена зона подтопления, и участки там выдавали только под садоводство, а не для возведения капитальных строений. Таким образом, их владельцы не могу рассчитывать на возможную компенсацию за поврежденное имущество.

Уже сейчас уровень воды в Оби близок к критическому, а на ГЭС намерены увеличивать объем пропуска через плотину.

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