За затопленные дачи в пойме Оби новосибирцы не получат денег

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Во вторник, 23 апреля, мэрия Новосибирска предупредила о возможном подтоплении садовых обществ в Первомайском и Советском районах, расположенных на берегах Оби. Это связано с увеличением сброса через плотину новосибирской ГЭС — водохранилище переполнено паводковыми водами.
Участки подтапливает весной практически каждый год, когда станция увеличивает сброс из водохранилища, в воде оказываются дома и хозяйственные постройки.
Как говорит главный инженер новосибирской ГЭС Александр Горевой, вина здесь лежит исключительно на собственниках этой земли. При создании гидроэлектростанции была определена зона подтопления, и участки там выдавали только под садоводство, а не для возведения капитальных строений. Таким образом, их владельцы не могу рассчитывать на возможную компенсацию за поврежденное имущество.
Уже сейчас уровень воды в Оби близок к критическому, а на ГЭС намерены увеличивать объем пропуска через плотину.