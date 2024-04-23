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Заключенные рассказали о пытках

Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на пытки

23 апреля 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Заключенные рассказали о пытках
Осужденные на пожизненные срок заявили о регулярных пытках в колонии «Черный дельфин», сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Заключенные в своем обращении заявили, что постоянно подвергаются физическому насилию за любые оплошности, даже за невыработку плана при работах. Кто именно стал автором сообщения, не разглашается. Москалькова подала обращение в прокуратуру, чтобы провести проверку, а также начала лично контролировать эту историю.

Стоит отметить, что исправительная колония предназначена для содержания преступников, которых осудили на пожизненный срок. В тюрьме отбывают срок и жители Новосибирской области. Из открытых данных известно, что среди осужденных есть:

  • Олег Глебов (осужден за изнасилование 17 женщин, детей и убийстве четырех человек — приговор вынесли в 2000 году);
  • Николай Козленя (убил пять человек, покушался на жизнь двух человек — осужден в 2002 году);
  • Вадим Строков (изнасиловал, убил и выпотрошил мальчика — осужден в 2003 году, склонен к побегу);
  • Геннадий Шпет (главарь банды, совершившей 7 убийств, 4 покушения на убийство и 45 разбоев — осужден в 2001 году, склонен к побегу, нападению и захвату заложников).
В колонии сидят заключенные всю жизньВ колонии сидят заключенные всю жизнь
В колонии сидят заключенные всю жизнь
Фото: Изображение Midjourney

Напомним, ранее мы рассказали о самых известных маньяках Новосибирска. Один из них сидит в «Черном дельфине».

Каждый новосибирец помнит шокирующую историю о бывшем полицейском, который убивал проституток. Евгений Чуплинский считается самым жестоким маньяком в истории Новосибирска. Его обнаружили в 2016 году. У него было 19 жертв. Ужасные убийства происходили в 90-х годах, когда следователи находили изуродованные тела девушек. Расследование продолжалось около 20 лет. В марте 2018 года Чуплинского признали виновным в 19 убийствах. Его осудили на пожизненное заключение, и сейчас он отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».

Еще один маньяк, Андрей Бараусов, стал известен как «сибирский Чикатило» из-за своих жестоких преступлений: он убил 16 человек. Свое первое убийство он совершил в 1983 году. Он зарезал девушку, которая отказалась с ним общаться. Он похищал и насиловал маленьких детей и женщин. В конце 90-х Бараусов был осужден на 18 лет тюрьмы. После выхода на свободу он приехал в Новосибирск, где изнасиловал шестерых детей. В 2023 году ему снова был вынесен приговор — 21 год лишения свободы.

Сериал «Тень Чикатило»: реальная история о кровожадном убийце
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