Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на пытки

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Заключенные в своем обращении заявили, что постоянно подвергаются физическому насилию за любые оплошности, даже за невыработку плана при работах. Кто именно стал автором сообщения, не разглашается. Москалькова подала обращение в прокуратуру, чтобы провести проверку, а также начала лично контролировать эту историю.
Стоит отметить, что исправительная колония предназначена для содержания преступников, которых осудили на пожизненный срок. В тюрьме отбывают срок и жители Новосибирской области. Из открытых данных известно, что среди осужденных есть:
Напомним, ранее мы рассказали о самых известных маньяках Новосибирска. Один из них сидит в «Черном дельфине».
Каждый новосибирец помнит шокирующую историю о бывшем полицейском, который убивал проституток. Евгений Чуплинский считается самым жестоким маньяком в истории Новосибирска. Его обнаружили в 2016 году. У него было 19 жертв. Ужасные убийства происходили в 90-х годах, когда следователи находили изуродованные тела девушек. Расследование продолжалось около 20 лет. В марте 2018 года Чуплинского признали виновным в 19 убийствах. Его осудили на пожизненное заключение, и сейчас он отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».
Еще один маньяк, Андрей Бараусов, стал известен как «сибирский Чикатило» из-за своих жестоких преступлений: он убил 16 человек. Свое первое убийство он совершил в 1983 году. Он зарезал девушку, которая отказалась с ним общаться. Он похищал и насиловал маленьких детей и женщин. В конце 90-х Бараусов был осужден на 18 лет тюрьмы. После выхода на свободу он приехал в Новосибирск, где изнасиловал шестерых детей. В 2023 году ему снова был вынесен приговор — 21 год лишения свободы.