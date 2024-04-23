Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на пытки

Еще один маньяк, Андрей Бараусов, стал известен как «сибирский Чикатило» из-за своих жестоких преступлений: он убил 16 человек. Свое первое убийство он совершил в 1983 году. Он зарезал девушку, которая отказалась с ним общаться. Он похищал и насиловал маленьких детей и женщин. В конце 90-х Бараусов был осужден на 18 лет тюрьмы. После выхода на свободу он приехал в Новосибирск, где изнасиловал шестерых детей. В 2023 году ему снова был вынесен приговор — 21 год лишения свободы.