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Posted Сегодня, 02:03

Published Сегодня, 02:03

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Какая будет погода

Жары не ждите: стал известен прогноз погоды на май 2024 в Новосибирске

23 апреля 2024, 02:03
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Какая будет погода

В мае в Новосибирске потеплеет до +20 и пройдут дожди

Новосибирцы с нетерпением ждут майские выходные и жаркую погоду, ведь все устали от постоянных температурных качелей. Мы изучили прогноз погоды на последний месяц весны.

Gismeteo: 1, 4, 5, 6, 8-16, 19–24 мая пройдут дожди с переменной облачностью. Первая неделе месяца будет не жаркой — от +8 до +12 днем и от 0 до +2 ночью. А вот следующая выходная неделя станет чуть теплее, когда столбик термометра покажет +13…+16. В конце мая потеплеет до +17, станет солнечнее.

Тепло будет в маеТепло будет в мае
Тепло будет в мае
Фото: www.gismeteo.ru

World-weather: сайт обещает более теплую погоду. 3 числа потеплеет до +17, однако на выходных 4 и 6 мая станет холодно: до +5 и пройдет снег. Солнце начнет греть с 8 числа, когда потеплеет до +17. Такая погода сохранится до конца месяца. Иногда дни станут еще приятнее, когда за окном ожидается +19…+20.

Погода на майПогода на май
Погода на май
Фото: world-weather

«Яндекс. Погода»: сайт не дает такой благоприятный прогноз на тепло. В среднем, ожидается +13…+15. Самым теплым днем станет 14 мая. Иногда в регионе будут идти дожди. В ночное время ожидается +7…+13.

Теплый майТеплый май
Теплый май
Фото: «Яндекс. Погода»
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