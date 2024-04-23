Жары не ждите: стал известен прогноз погоды на май 2024 в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Gismeteo: 1, 4, 5, 6, 8-16, 19–24 мая пройдут дожди с переменной облачностью. Первая неделе месяца будет не жаркой — от +8 до +12 днем и от 0 до +2 ночью. А вот следующая выходная неделя станет чуть теплее, когда столбик термометра покажет +13…+16. В конце мая потеплеет до +17, станет солнечнее.
World-weather: сайт обещает более теплую погоду. 3 числа потеплеет до +17, однако на выходных 4 и 6 мая станет холодно: до +5 и пройдет снег. Солнце начнет греть с 8 числа, когда потеплеет до +17. Такая погода сохранится до конца месяца. Иногда дни станут еще приятнее, когда за окном ожидается +19…+20.
«Яндекс. Погода»: сайт не дает такой благоприятный прогноз на тепло. В среднем, ожидается +13…+15. Самым теплым днем станет 14 мая. Иногда в регионе будут идти дожди. В ночное время ожидается +7…+13.