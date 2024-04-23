Жары не ждите: стал известен прогноз погоды на май 2024 в Новосибирске

World-weather: сайт обещает более теплую погоду. 3 числа потеплеет до +17, однако на выходных 4 и 6 мая станет холодно: до +5 и пройдет снег. Солнце начнет греть с 8 числа, когда потеплеет до +17. Такая погода сохранится до конца месяца. Иногда дни станут еще приятнее, когда за окном ожидается +19…+20.