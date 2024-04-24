Аналитики «Домклик» рассказали об особенностях спроса на рынке вторичного жилья

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В отличие от кредитования строящейся недвижимости, ипотека на готовое жилье не поддерживается государством. Тем не менее рынок вторичного жилья успешно приспосабливается к новым обстоятельствам, пишет newia.ru.
Аналитики «Домклик» провели сравнительный анализ выданных ипотечных кредитов за год. Почти половину всех кредитов на вторичное жилье в первом квартале 2024 года (более 45%) предоставили жителям Центрального и Приволжского федеральных округов — 23,2% и 21,9% соответственно. Доля кредитов на вторичное жилье в регионах Сибири, Урала, Юга России и Северного Кавказа составила от 8% до 11% от общего числа выданных в стране.
Исследователи также изучили изменения в профиле заемщиков за год. Средний возраст российского заемщика, оформляющего кредит на вторичное жилье, составил 37 лет. За год отмечен значительный рост среднего дохода заемщиков: сегодня средний доход заемщика на вторичном жилье составляет 83 тысячи рублей в месяц, что заметно больше, если сравнивать с 48 тысячами рублей в первом квартале 2023 года. Наибольший рост доходов заемщиков зарегистрировали в Центральном и Сибирском федеральных округах: 84% и 83% соответственно.
Большинство заемщиков на ипотеку в России составляют женщины (55%), и этот показатель за год почти не претерпел изменений. Около 58% всех кредитов получают семейные заемщики.
Таким образом, средний профиль заемщика на ипотеку в России — это замужняя женщина в возрасте около 37 лет, доход которой составляет примерно 83 тысячи рублей в месяц.
Большинство льготных ипотечных программ в стране предназначены для семей с детьми и актуальны только для тех, кто собирается покупать жильё в новостройках. Поэтому в регионах с низким объемом новостроек или в случаях с заемщиками, не соответствующими критериям семейной ипотеки, кредиты оформляют на готовое жилье. В январе — марте 2024 года такими заемщиками было совершено 84% всех сделок (против показателя в 78% годом ранее).
Согласно анализу данных за первый квартал 2024 года, примерно каждую шестую ипотеку на вторичное жилье в России предоставили семье с одним или двумя детьми, а только 1,4% заемщиков были многодетными, для которых предусмотрены более выгодные условия кредитования.
Еще одним общероссийским трендом является предпочтение загородного жилья, спрос на которое уже давно не диктует сезон. Анализ «Домклик» показывает, что этот сегмент продолжает расти — до 9,7% от общего числа сделок на вторичном рынке жилья за год. На Северном Кавказе эти показатели наиболее заметны: доля сделок с загородным жильем увеличилась вдвое, составив 62,7% против 30,3% годом ранее. На остальной территории страны рост популярности загородных домов по-прежнему умеренный: около 2,5% прироста за год.