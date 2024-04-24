Аналитики «Домклик» рассказали об особенностях спроса на рынке вторичного жилья

Большинство льготных ипотечных программ в стране предназначены для семей с детьми и актуальны только для тех, кто собирается покупать жильё в новостройках. Поэтому в регионах с низким объемом новостроек или в случаях с заемщиками, не соответствующими критериям семейной ипотеки, кредиты оформляют на готовое жилье. В январе — марте 2024 года такими заемщиками было совершено 84% всех сделок (против показателя в 78% годом ранее).