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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 08:40

Диктант пройдет по всей России

Диктант Победы 26 апреля 2024: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы

24 апреля 2024, 06:32
Фото: Павел Мирошников
Диктант пройдет по всей России

Новосибирцы 26 апреля напишут Диктант Победы

26 апреля в России все желающие напишут Диктант Победы 2024. Рассказываем, как новосибирцы смогут принять в нем участие.

Что такое Диктант Победы

Исторический Диктант Победы — это Всероссийская акция, которая связана с событиями Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах. Диктант проверяет не только знания, но и «прививает» уважение к памяти истории. Самое первое мероприятие прошло в 2019 году, с тех пор акция стала ежегодной.

Диктант напишут новосибирцыДиктант напишут новосибирцы
Диктант напишут новосибирцы
Фото: Павел Мирошников

Когда пишут Диктант Победы в 2024 году

В преддверии Дня Победы 9 Мая, диктант будут писать все желающие 26 апреля — в пятницу, в 9:00 по Москве. Принять участие можно как онлайн, заранее пройдя регистрацию, так и очно — в Новосибирской области будут работать сотни площадок. Тест станет доступен на английском и на русском языках.

 

Как подготовиться к Диктанту Победы 2024

На сайте есть специальные тесты для проверки знаний — они находятся на главной странице. Вопросы могут быть похожими, поэтому основные моменты можно запомнить. Также лучше всего прочитать историческую справку, чтобы не отвечать наугад.

Так выглядят тестыТак выглядят тесты
Так выглядят тесты
Фото: диктантпобеды.рф

Как регистрироваться на Диктант Победы 2024 — пошаговая инструкция

1. Регистрацию нужно проходить на официальном сайте диктантпобеды.рф. Вам нужно нажать в правом верхнем углу на «Вход».

Так выглядит главная страница сайтаТак выглядит главная страница сайта
Так выглядит главная страница сайта
Фото: диктантпобеды.рф

2. Если вы уже регистрировались на сайте, то вводите свой телефон, куда придет СМС-код. Если же вы проходите диктант онлайн впервые — то нажимайте зарегистрироваться.

Войдите или зарегистрируйтесьВойдите или зарегистрируйтесь
Войдите или зарегистрируйтесь
Фото: диктантпобеды.рф

3. Вводите данные в каждый пункт: напишите телефон, имя, фамилию, дату рождения, страну и свой населенный пункт. Возможно, вам может поступить сообщение с кодом, введите его в соответствующее поле. Готово! Вскоре вам придет уведомление о начале диктанта.

Для регистрации вам понадобятся данныеДля регистрации вам понадобятся данные
Для регистрации вам понадобятся данные
Фото: диктантпобеды.рф

Когда ждать результаты Диктанта Победы 2024

Точной даты объявления результатов организаторы не сообщают. В 2023 году они стали известны в июне, поэтому ориентироваться можно на это время. Каждый участник получит соответствующий сертификат. Однако на сайте есть информация, что победители могут посетить Парад Победы на Красной площади в Москве, а это значит, что результаты могут объявить гораздо быстрее. В прошлом году победителей было 20.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ВОВ#Память#9 мая#Диктант Победы#Война#Тест#Патриотизм#Акция#Великая Отечественная война
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