Диктант Победы 26 апреля 2024: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Исторический Диктант Победы — это Всероссийская акция, которая связана с событиями Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах. Диктант проверяет не только знания, но и «прививает» уважение к памяти истории. Самое первое мероприятие прошло в 2019 году, с тех пор акция стала ежегодной.
В преддверии Дня Победы 9 Мая, диктант будут писать все желающие 26 апреля — в пятницу, в 9:00 по Москве. Принять участие можно как онлайн, заранее пройдя регистрацию, так и очно — в Новосибирской области будут работать сотни площадок. Тест станет доступен на английском и на русском языках.
На сайте есть специальные тесты для проверки знаний — они находятся на главной странице. Вопросы могут быть похожими, поэтому основные моменты можно запомнить. Также лучше всего прочитать историческую справку, чтобы не отвечать наугад.
1. Регистрацию нужно проходить на официальном сайте диктантпобеды.рф. Вам нужно нажать в правом верхнем углу на «Вход».
2. Если вы уже регистрировались на сайте, то вводите свой телефон, куда придет СМС-код. Если же вы проходите диктант онлайн впервые — то нажимайте зарегистрироваться.
3. Вводите данные в каждый пункт: напишите телефон, имя, фамилию, дату рождения, страну и свой населенный пункт. Возможно, вам может поступить сообщение с кодом, введите его в соответствующее поле. Готово! Вскоре вам придет уведомление о начале диктанта.
Точной даты объявления результатов организаторы не сообщают. В 2023 году они стали известны в июне, поэтому ориентироваться можно на это время. Каждый участник получит соответствующий сертификат. Однако на сайте есть информация, что победители могут посетить Парад Победы на Красной площади в Москве, а это значит, что результаты могут объявить гораздо быстрее. В прошлом году победителей было 20.