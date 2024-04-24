Диктант Победы 26 апреля 2024: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы

Точной даты объявления результатов организаторы не сообщают. В 2023 году они стали известны в июне, поэтому ориентироваться можно на это время. Каждый участник получит соответствующий сертификат. Однако на сайте есть информация, что победители могут посетить Парад Победы на Красной площади в Москве, а это значит, что результаты могут объявить гораздо быстрее. В прошлом году победителей было 20.