Экс-чиновник заподозренный в наркомании идет в молодежный парламент Искитима

Бывший глава молодежного центра Искитима, экс-руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» и когда-то возглавлявший совет работающей молодежи Байдраков неоднократно был задержан за рулем по подозрению в алкогольном и наркотическом опьянении, но отказывался проходить медицинское освидетельствование. За это молодого чиновника привлекали к административной ответственности. А в сентябре 2023 года его все-таки наказали по статье за езду в пьяном виде. После этого Байдраков уволился.