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Ранее Владислав Байдраков возглавлял городской молодежный центр

Экс-чиновник заподозренный в наркомании идет в молодежный парламент Искитима

24 апреля 2024, 03:58
Фото: vk.com/baydrakov
Ранее Владислав Байдраков возглавлял городской молодежный центр
Неоднократно задержанный за рулем по подозрению в состоянии опьянения Владислав Байдраков баллотируется на выборах Молодежного парламента Новосибирской области.

30-летний Владислав Байдраков — кандидат в члены Молодежного парламента Новосибирской области от города Искитим. Идет на выборы под лозунгом «Я за эти улицы стою! Молодежь мне все и я все для молодежи!». Но возмущение части горожан вызвал не отсыл к сериалу про молодежные банды Казани 80-х годов, а биография кандидата.

Бывший глава молодежного центра Искитима, экс-руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» и когда-то возглавлявший совет работающей молодежи Байдраков неоднократно был задержан за рулем по подозрению в алкогольном и наркотическом опьянении, но отказывался проходить медицинское освидетельствование. За это молодого чиновника привлекали к административной ответственности. А в сентябре 2023 года его все-таки наказали по статье за езду в пьяном виде. После этого Байдраков уволился.

«Человек уже занимал кучу молодежных должностей, кучу раз его судили, суд выдал предписание ему пройти реабилитацию, он уклоняется от нее, на отметки обязательные у нарколога не является, и этот человек идет представлять молодежь Искитима? Простите, но нам такой представитель явно не нужен. Это просто ужас какой-то!», — заявил корреспонденту Atas.Info гражданский активист Артем Фролов.

По мнению Фролова, Байдракова и ряд чиновников местной администрации связывают дружеские отношения, что позволяет избегать более серьезной ответственности, чем административная.

После появления поста на странице молодежного центра Искитима о том, что Владислав Байдраков баллотируется в региональный молодежный парламент люди стали писать под ним гневные комментарии. Пост вместе с комментариями был удален, а после снова появился, но уже с отключенной возможностью комментирования.

«Создать благоприятную среду для молодежи: события, которые привлекают внимание искитимцев. Путем личного опыта взлетов и падений организация коннекта и коллаборации молодежи города!», — так кандидат описывает свои планы работы в случае избрания в региональную молодежную структуру.

Сейчас Владислав Байдраков работает ведущим программ в новосибирском ночном клубе «Антигламур» и боулинг-центре «Аполло». Так же он занимается организацией турниров по мини-футболу в Искитиме.

Кроме Байдракова, на кресло молодежного парламентария в Искитиме претендуют еще три кандидата: школьница, заведующая библиотекой и школьный учитель математики. Выборы пройдут 26 апреля.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал#Искитим#Зависимость#Молодежный парламент#Экс-чиновник
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