Губернатор Травников раскритиковал команду ХК «Сибирь» за плохие результаты

Posted 24 апреля, 08:47
Published 24 апреля, 08:47
Modified 24 апреля, 08:49
Updated 24 апреля, 08:49
Кадровый вопрос в клубе руководство региона планировало решить, пригласив на пост главного тренера Анвара Гатиятулина. Дело казалось решенным, но уже в апреле «Сибирь» объявила о срыве контракта. Гатиятулин выбрал казанский «Ак Барс».
Травников назвал инцидент «неприятным случаем».
«Как один опытный хоккеист сказал: „Очевидно, вам повезло, такой ненадежный товарищ вам в клубе не нужен“», — рассказал губернатор в эфире ОТС.
Ранее планировалось, что Гатиятулин приступит в своим обязанностям в мае, после стажировки в НХЛ в Канаде. До переговоров с «Сибирью» он был безработным около полугода после увольнения с поста главного тренера челябинского «Трактора».
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