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Губернатор Травников раскритиковал команду ХК «Сибирь» за плохие результаты

Губернатор Травников раскритиковал команду ХК «Сибирь» за плохие результаты

24 апреля 2024, 08:47
Фото: vk.com/hcsibir1962
Результаты, которые показали хоккеисты «Сибири» в этом сезоне КХЛ, не связаны с новой ледовой площадкой, дело в команде, заявил губернатор региона Андрей Травников.

Кадровый вопрос в клубе руководство региона планировало решить, пригласив на пост главного тренера Анвара Гатиятулина. Дело казалось решенным, но уже в апреле «Сибирь» объявила о срыве контракта. Гатиятулин выбрал казанский «Ак Барс».

Травников назвал инцидент «неприятным случаем».

«Как один опытный хоккеист сказал: „Очевидно, вам повезло, такой ненадежный товарищ вам в клубе не нужен“», — рассказал губернатор в эфире ОТС.
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Ранее планировалось, что Гатиятулин приступит в своим обязанностям в мае, после стажировки в НХЛ в Канаде. До переговоров с «Сибирью» он был безработным около полугода после увольнения с поста главного тренера челябинского «Трактора».

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#Алёна Рогонова#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Андрей Травников#Хк сибирь#Руководство
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